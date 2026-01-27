エッセンシャルプレミアムから、令和版“かわいい髪”をかなえる　新つや出しスプレー「ふわりキラリスプレー」　2026年4月18日、誕生

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎えます。キューティクルケアで“天使の輪”が話題となった時代から、Z世代が“さらツヤ”を求める現代まで、半世紀にわたり髪の「かわいい」を追求してきたエッセンシャル。その50年の知見を結集し令和版“かわいい髪”をかなえる新提案として「ふわりキラリスプレー」 を発売します。

髪全体に軽やかなつやをまとわせ、ふわっと動くやわらかな質感をかなえる“天使のつやヴェール”で、日常のときめきを後押しします。

■発売背景

近年、10～20代の若年層を中心に、「髪全体をきれいに見せたい」「写真でも後ろ姿でも自信を持ちたい」といった“さらツヤ”ニーズが高まっており、つや出しスプレー市場も前年比130％程度と伸長傾向にあります（インテージ SRI+ 推定販売規模トレンドより＊1）。また、「さらさら感となめらかな指通りが理想」「そのうえで自然なつやが欲しい」など、“軽やかでナチュラルなつや”を求める声が増えております。こうした中、エッセンシャルは、半世紀にわたり“かわいい髪”を追求してきた知見を活かし、令和のニーズに応える新提案として 「ふわりキラリスプレー」 を開発しました。

「ふわりキラリスプレー」は、髪全体をふわりと包み込む“天使のつやヴェール”発想から生まれたアウトバストリートメントスプレーです。細かな霧が髪一本一本に均一に広がることで、軽やかなつやと、触れるたびに心地よいやわらかな質感を実現します。また、補修成分「透光セラミドα＊2」がキューティクルを整え、さらに髪内部まで浸透補修します。

仕上がりは、天使のつやヴェールをまとった“さらツヤ髪”。写真・動画での見え方を重視するZ世代のライフスタイルにも寄り添い、日常の“ときめき”を後押しする、新しい“さらツヤ”体験を提案します。

「エッセンシャル」は、今後も、「Brighten me up！＜ときめきが世界を変える＞」のブランドコンセプトの下、「ときめくヘアケア体験」を通じて、なりたい自分になれる瞬間の楽しさを提案してまいります。

エッセンシャルが研究してきた「天使のつや」 の変遷

■商品特長

エッセンシャル プレミアム ふわりキラリスプレー

（ヘアトリートメントスプレー）

髪全体にふわり、天使のつやヴェール。

薄づきの軽やかなつや＆やわらかな手触りがつづく！

- 髪全体につけてもベタつかない- パサつき・浮き毛を防ぐ- 髪内部を浸透補修＆表面をなめらかに整える- UVカット成分配合- 透光セラミドα＊2 成分(補修)配合- ときめくホワイトピーチ＆ムスクの香り

＊1 2024年1月～2025年12月

＊2 γ-ドコサラクトン, アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）, セラミドＥＳ（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）, ミリスチン酸ＰＰＧ-３ベンジルエーテル

■使い方

■発売日／地域

2026年４月18日／全国

※2月28日より、PLAZA*・PLAZA オンラインストア・@cosme SHOPPING・楽天旗艦店にて

順次先行発売

（一部店舗では、取扱いがない場合がございます）

