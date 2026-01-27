トランスコスモス、韓国で従業員とともに行うチャリティーバザーを実施

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、韓国で従業員とともに行うチャリティーバザーを実施しました。今年で9年目を迎えた今回のバザーは釜山センターで開催し、釜山・光州・ソウルなど韓国全域の従業員から衣類や靴、化粧品、玩具、書籍など、日常生活に役立つさまざまな寄付品が約540点集まりました。収益金は、釜山地域の青少年支援事業に充当される予定です。

バザーはオフライン／オンライン同時開催で実施し、オフラインバザーでは釜山センターにフードブースや体験ブースを設けました。オンラインバザーでは従業員がショッピングホストとして参加するライブチャット販売を行い、商品をリアルタイムで紹介・販売するという新鮮な体験を提供しました。また、寄付品1点につき応募券を配布するイベントも実施し、チキンクーポンや早期退勤などの景品を抽選で贈りました。

今回のバザーでは総額350万ウォンの収益金が集まりました。収益金は釜山中区庁に寄付し、低所得世帯の児童を対象とした青少年支援事業に使用される予定です。また、制服や通学用バックなど、必要不可欠な物品の支援にも活用されます。トランスコスモスは今後も地域社会とともに成長し、実質的な支援につながる社会貢献活動を継続していきます。

トランスコスモスは韓国国内において約10,000人の従業員で、ITソリューションの開発、EC（Eコマース）、デジタルマーケティング、FS（フィールドサービス）、生涯教育機関の運営・教育コンサルティング、コンタクトセンターの構築・運営、ダイレクトメール（郵便発送）サービス、オムニチャネルシステム（モバイル、Eメール、郵便）の構築・サービス提供など企業ビジネスの業務領域に最適化されたBPOサービスを、350社を超えるお客様企業に提供しています。お客様企業のさまざまな業界・業種にあわせたサービスを提供し、お客様企業のコスト最適化や売上拡大・生産性・CS向上に貢献しています。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・185の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)