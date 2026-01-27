【圧倒的な63種の結び方を網羅】小物からアクセまで作れる決定版！『パラコード・ワークス』2月発売

写真拡大 (全9枚)

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『パラコード・ワークス ひも結び完全ガイドブック』を、2026年2月に発売いたします。



『パラコード・ワークス』書影

1本の紐がさまざまなアイテムに変わる！　パラコード結びの完全ガイドがついに登場！

アウトドアの定番から、日常を彩るファッションアイテムへ。タフでカラフルな「パラコード」の魅力を凝縮した、パラコード結びのガイド本が登場！


本書は、63種もの結び方を網羅し、基本の編み方はもちろん、複雑な結びまで、「知りたかった」テクニックを余すことなく詰め込みました。全工程を詳細な写真で解説しているので、初心者でも安心して美しい仕上がりを手に入れることができます。制作できるアイテムは、定番のブレスレットから、スマホショルダー、さらにはバッグのハンドルまで。パラコードで作る多彩な作品を、ぜひこの一冊で体感してください。


◆パラコードが持つ強度だからこそのアクセサリーが満載！

キーチェーン


ショルダーストラップ


ジッパータブ

◆イヤリングやブレスレットの華奢なアクセサリーも！

2mm 紐のブレスレットとイヤリング

◆作り方も丁寧に解説



便利なパラコードコレクション

＜目次＞


●イントロダクション基本情報
パラコードとはどのような紐 ／本書のパラコードの結び始めに／紐見本帳
●パラコードワークの具体例
キーチェーン／ハンドルストラップ／カップホルダー／ショルダーストラップ／ウオレットチェーン／バッグ／ハンドルストラップ／犬の首輪とリード／ブレスレット／2mm 紐のブレスレットとイヤリング
●パラコードワークの基本
用具について／紐を繋ぐ紐端をとめる／結びはじめ／長さを決めて結ぶ／結び終わりを束ねる／結び終わりを切る／まとめ結び-結び終わり／途中のまとめ結び／結び始めのまとめ結び／紐を長く巻きつける／真中で結び分ける／アクセサリーの作り方
●How to tie それぞれの結び方
結び方ページの見方／中央で結ぶ／ビーズ使いのハンドルストラップ／ひと巻きする／タッチング結び／交差させる／伝統結び他


＜著者プロフィール＞


辻岡ピギー（ツジオカピギー）


アーティスト。染色やペインティング、ステンシルを中心に作品を制作。グラフィックデザインやレザークラフトなど、ジャンルにとらわれない表現を続けている。『平らなワンコ服』などオリジナル犬服の著書も手がけ、暮らしの中に楽しさと発想を届ける作品に定評がある。



六角久子（ロッカクヒサコ）


織物作家。手織りの分野で、立体がそのまま織れる独創的で面白い発想の作品を製作。素材の特性と構造を生かした表現を行っている。著書に「エコ織り小物」角川・エス・エス・コミュニケーションズ


＜書籍情報＞



『パラコード・ワークス』書影

書名：パラコード・ワークス ひも結び完全ガイドブック


著者：辻岡ピギー、六角久子


発売日：2026年2月


仕様：B5変　並製　総208頁


定価：2,420円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-3937-2


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4766139372/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18507476/





＜好評関連書籍＞



『パラコードクラフト パーフェクトブック』書影

書名：パラコードクラフト パーフェクトブック


著者：ジェイ・ディー・レンゼン


発売日：2013年5月


仕様：B5　並製　総160頁


定価：1,760円（10%税込）


ISBN：978-4-7661-2468-2


Amazon　https://www.amazon.co.jp/gp/product/4766124685/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/12306318/





【書籍に関するお問い合わせ】


株式会社グラフィック社


〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17


ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/


X：https://x.com/Gsha_design/


Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/


Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/