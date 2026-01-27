【温泉旅×アート体験】箱根の宿が美術館とコラボ！観光を手軽に愉しめるチケット付きプラン販売開始

株式会社リロバケーションズ温泉露天風呂（ブリスティア箱根仙石原）

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の箱根エリア6施設は、卒業旅行や春の行楽シーズンなど1年を通してどなたでも手軽に箱根観光を満喫いただける「箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン」の販売を2026年1月24日（土）より開始しております。

コラボプラン：https://x.gd/kk9gh（ブリスティア箱根仙石原）

この度のコラボプランでは「箱根ラリック美術館」のミュージアムに加え、併設レストランでのランチをお愉しみいただけます。（※一部宿泊施設はカフェ利用）

本プランは宿泊施設と美術館という旅の軸となるスポットが予め決められていることで、旅行の計画が立てやすく、箱根に訪れるのが初めての方や行き先を迷われている方にもおすすめです。また、通年販売のため様々なニーズに合わせてご利用いただけます。

コラボプラン 概要

ラウンジ（フォートリート箱根仙石原）(C)AVII IMAGEWORKS薬膳Bar（メルヴェール箱根強羅）ラリック美術館カフェメニュー（レストラン・エモアテラス）

＜プラン販売対象施設＞

メルヴェール箱根強羅／別邸今宵／天翠茶寮／箱根風雅／ブリスティア箱根仙石原／フォートリート箱根仙石原

＜特典＞

・ラリック美術館 ミュージアム入館チケット

・ラリック美術館 レストラン「エモアテラス」のランチまたはカフェチケット

ランチemoaセット（選べるメイン、 ブレット、サラダ、スープ）

カフェ（ケーキ+ドリンク）

※箱根風雅はカフェチケット、

その他の施設はランチチケットが付きます。

ランチ emoaセット

■ラリック美術館：https://www.lalique-museum.com/

箱根ラリック美術館コラボ記念1,000円クーポンはこちら

◇対象施設公式サイトからのご予約対象◇

・クーポンコード：LALIQUE

・予約可能期間 2026/1/24～2026/2/28

・宿泊可能期間 2026/1/24～2026/9/30

・除外日なし

＜公式プランご予約・詳細＞

・メルヴェール箱根強羅 https://www.merveille-hakone.jp/(https://www.merveille-hakone.jp/)

プラン名：【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン＜基本プラン★＞ ※公式プラン

料金：20,900円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/oBCyl(https://x.gd/oBCyl)

メルヴェール箱根強羅

・天翠茶寮 https://www.tensui-saryo.com/(https://www.tensui-saryo.com/)

プラン名：【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン＜食事なし＞ ※公式プラン

料金：18,700円～（素泊まり、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/GGCuc(https://x.gd/GGCuc)

天翠茶寮

・別邸今宵 https://www.hakone-koyoi.jp/(https://www.hakone-koyoi.jp/)

プラン名：【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン＜基本会席★月の雫＞※公式プラン

料金：24,200円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/xKzXQ(https://x.gd/xKzXQ)

別邸今宵

・フォートリート箱根仙石原 https://fourtreat-hakone-sengokuhara.com/(https://fourtreat-hakone-sengokuhara.com/)

プラン名：【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン／夕食のみ＜薬膳鍋★＞

料金：15,400円～（夕食付き、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/RlSY6(https://x.gd/RlSY6)

フォートリート箱根仙石原(C)AVII IMAGEWORKS

・ブリスティア箱根仙石原 https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/(https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/)

プラン名：公式【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋選べるランチ券付きプラン＜スタンダードコース★＞

料金：35,200円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/kk9gh(https://x.gd/kk9gh)

ブリスティア箱根仙石原

・箱根風雅 https://www.hakone-fuga.com/(https://www.hakone-fuga.com/)

プラン名：公式【芸術と美食を味わう】箱根ラリック美術館入館券＋優雅なカフェタイム付きプラン＜基本会席★雅＞

料金：24,200円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）

ご予約・詳細：https://x.gd/VzkW7(https://x.gd/VzkW7)

箱根風雅

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/