かっぱ寿司へ来店すればするほどお得！かっぱ寿司 × dポイントクラブ 最大10倍！ポイント倍率UPキャンペーン開催

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）の期間、dポイントクラブ会員を対象に「来店回数に応じてdポイント倍率がアップするキャンペーン」実施します。

かっぱ寿司では、dポイントクラブ会員を対象に「来店回数に応じてdポイント倍率がアップするキャンペーン」を2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで開催します。期間中にエントリーし、dポイントカードをご提示いただくと、最大10倍のポイントが獲得可能です！

この機会にぜひ、かっぱ寿司の「食べ放題」もお楽しみください。幼児無料、学生さんは「平日学割」と「平日価格」の適用で、平日は最大1,200円引きにて開催しております。ご予約は、かっぱ寿司公式アプリ・WEBにて受付け中です。

また、おにぎり・かけうどん・たこ焼き・味噌汁・わらび餅など、週替わりのお得な 各90円メニューが登場する「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」も開催中です。2/18(水)までの平日が対象、週替わり90円メニューをご堪能いただきながら、「来店回数に応じてdポイント倍率がアップするキャンペーン」をお楽しみください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み 重ねてまいります。

【かっぱ寿司 × dポイントクラブ 最大10倍！ポイント倍率UPキャンペーン】概要

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2026年2月28日（土）

対象店舗：全国のかっぱ寿司の店舗（改装中店舗を除く）

対象条件：キャンペーン期間中、キャンペーンサイトからエントリーの上、お会計の際にdポイントカード／dカード／dカード GOLD U／dカード GOLD／dカード PLATINUM／dカード プリペイド（以下「dポイントカード」といいます）をご提示の上、200円（税込）以上のお会計でdポイントを1ポイント以上ためる

ポイント倍率（来店回数に応じて）

1回：2倍（通常1倍＋キャンペーン1倍）

2回：5倍（通常1倍＋キャンペーン4倍）

3回：6倍（通常1倍＋キャンペーン5倍）

4回：7倍（通常1倍＋キャンペーン6倍）

5回：10倍（通常1倍＋キャンペーン9倍）

進呈上限：1,000ポイント

進呈するキャンペーンポイントは、「dポイント（期間・用途限定）」です。

来店回数カウント：1日最大1回まで（２月２８日までにお受取りのテイクアウトWEB予約注文含む）

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

＜URL＞

https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/kappa_260201_7116/index.html?utm_source=dpointclubpartne&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202602_7116&utm_content=partner_pr(https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/kappa_260201_7116/index.html?utm_source=dpointclubpartne&utm_medium=other&utm_campaign=dpc_202602_7116&utm_content=partner_pr)

※本Webページは2026年1月28日(水)10時に掲載されます

【幼児無料！かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年3月11日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

https://yoyaku.kappasushi.jp/

・詳細/ご注意事項：

https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

●メニュータイプA店舗

一般3,890円・シニア3,390円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,490円（400円お得）、シニア2,990円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,690円（1,200円お得） ※小学生・幼児は割引対象外

●メニュータイプB店舗

一般4,190円・シニア3,690円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,790円（400円お得）、シニア3,290円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,990円（1,200円お得） ※小学生・幼児は割引対象外

【店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」各82円（税込各90円）概要】

●実施期間：～2026年1月２８日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『あおさの味噌汁』『かっぱのシャリドーナツ ココア（2個）』『かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）』

●実施期間：2026年1月29日（木）～2026年2月4日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『しっとりクリームケーキ』

●実施期間：2026年２月５日（木）～2月１０日（火）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』『玉ねぎと油揚げの味噌汁』『京わらび餅』

●実施期間：2026年２月12日（木）～2月１8日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『とろ～り大玉揚げたこ焼き』

・販売価格：各82円（税込各90円）

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・詳細：https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu

※『香ばし炙りおにぎり』は２月19日(木)からも90円で販売いたします。※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

リリース内画像：https://x.gd/JbM7P