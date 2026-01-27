電動アシスト自転車「ベロスター」限定モデル発売のお知らせ ～待望の大容量16 Ahバッテリー搭載モデルを限定発売！～
パナソニック サイクルテック株式会社は、2026年2月より、電動アシスト自転車「ベロスター」に16 Ahバッテリーを搭載した限定カラーを発売します。販売予定台数は約1,600台です。
■仕様
【品名】ベロスター
【品番】BE-2FVS771
【タイヤサイズ】700 x 38C
【質量】22.2 kg
【変速機方式】外装7段シフト
【カラー】マットジェットブラック：B2、マットオリーブ：G2
【走行距離】パワー：約56 km／オートマチック：約72 km／ロング：約106 km
【バッテリー容量】16.0 Ah
【充電時間】約5.0時間
【メーカー希望小売価格】133,000円（税込）
【発売日】2026年2月より順次
※走行距離は業界統一テスト条件での測定によるものです。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際とは異なる場合があります。
※限定ベロスターを取り扱っていない販売店もあります。
※限定モデルのため、台数に限りがあります。
※16 Ahバッテリーは本限定モデルのみの搭載であり、通常モデルは8 Ahバッテリーとなります。
【お問い合わせ先】
パナソニック サイクルテック お客様ご相談窓口
フリーダイヤル：0120-781-603
受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）
〇上記番号がご利用いただけない場合
電話：072-977-1603（有料）
※車体画像はイメージです。