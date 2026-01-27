チームスピリット、開発したカスタムアプリをマーケットプレイスで展開するワークデイのパートナープログラム「Built on Workday」に参画

株式会社チームスピリット

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、ワークデイ株式会社（本社：東京都港区、執行役社長兼日本地域責任者：古市力、以下 Workday）が日本国内で本格展開を開始するパートナープログラム「Built on Workday」に参画することをお知らせします。

Built on Workdayは、パートナーがお客様の業界や業務の課題に対応する目的特化型アプリ（purpose-built apps）を開発できるよう支援するプログラムです。 開発されたアプリは、Workday の公式製品や機能拡張に加え、Workday Marketplace を通じて提供・販売することが可能です。

■参画の背景と目的

日本企業が人的資本経営を推進するにあたり、グローバルに統合された人事データ基盤の構築と同時に、日本独自の複雑な労働法制や商習慣への適法かつ効率的な対応が求められています。 チームスピリットはこれまでもWorkdayのイノベーションパートナーとして、Workdayとの連携を通じてこれらの課題解決を支援してまいりました。このたびの「Built on Workday」への参画により、Workdayの堅牢なセキュリティとAIプラットフォーム上で動作する、より日本市場に最適化されたアプリケーション開発が可能となります。

これにより、Workday の AI プラットフォーム上で一貫したユーザー体験と担保されたセキュリティ・ガバナンスのもとで、日本固有の複雑な人事労務業務をシームレスに統合し、安心かつ高度な業務変革（HR DX）の実現を支援してまいります。

【ワークデイ株式会社 執行役社長兼日本地域責任者 古市力様 コメント】

チームスピリット様の『Built on Workday』プログラムへの参画を心より歓迎いたします。人的資本経営が実行・高度化のフェーズへと進む中、日本独自の複雑な労務管理や就業規則への的確な対応は、国内企業にとってこれまで以上に重要になっています。チームスピリット様が持つ深い知見と実績が、Built on Workdayを通じてWorkdayプラットフォーム上のアプリとして提供されることで、お客様によりシームレスで付加価値の高いソリューションをお届けできると期待しています。両社のパートナーシップを通じ、日本企業のHRモダナイゼーションと持続的なビジネス成長をさらに後押ししていけると考えています。

【株式会社チームスピリット 代表取締役CEO 道下和良 コメント】

チームスピリットは Workday のイノベーションパートナーとして、グローバルスタンダードである Workday HCM と、日本の複雑な就業実態や労務要件にきめ細かく対応する『TeamSpirit』の連携を通じ、日本企業の人的資本経営の高度化を支援してまいります。

Built on Workday の展開により、日本の商習慣や固有のビジネスニーズに最適化されたアプリケーション開発がより一層促進され、お客様が Workday のプラットフォーム上で、安心かつシームレスに業務変革を実現できるエコシステムが拡大することを確信しております。

今後もWorkdayとの強固なパートナーシップのもと、日本企業の HR モダナイゼーションと DX の加速に貢献してまいります。

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。

「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

(C) 2026 Workday, Inc. All rights reserved. Workday および Workday のロゴは、Workday, Inc. の登録商標です。その他のブランドおよび製品の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/