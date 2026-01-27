村上農園、過去最高の売上高 132億円

株式会社 村上農園

発芽野菜の国内シェアNo.1(※１)の株式会社村上農園（本社：広島市 代表取締役社長：村上清貴 以下 村上農園）は、2025年12月期の決算において、過去最高の132億5,400万円の売上を記録しました。前年比117％、2年連続の過去最高売上となります。さらに月間売上も28カ月連続で前年同月比を上回っています。

※１：KSP-POS（食品SM）かいわれ、豆苗、スプラウトにおける販売金額シェアを基に自社集計（2025年1～12月）

成長を牽引したのは、抗酸化作用が注目される有用成分「スルフォラファン」を豊富に含む「ブロッコリー スーパースプラウト」と「ブロッコリースプラウト200」です。健康志向の高まりを背景に、「超硫黄分子」という物質を最も多く含む食材として注目を集めた2024年の好調な流れを引き継ぎ、認知がさらに拡大したことが大きな要因です。中でも、ブロッコリー スーパースプラウトは前年比121％と着実に伸長し、出荷量は過去10年間（2015年～2025年）で約5倍に達しています。また、今月より東北大学大学院医学系研究科と超硫黄分子に関する共同研究を開始いたしました。強力な抗酸化力を持つとされ、疾病予防や老化予防の観点から注目されている超硫黄分子の食品分野での可能性を探り、さらに健康に寄与する野菜づくりに取り組んでまいります。

また、気候変動による野菜価格高騰が続く中、価格が安定し使い勝手の良い豆苗は「家計のお助け野菜」としてさらに支持を集め、前年比119％と大幅な成長を記録しました。2025年12月に発売30周年を迎え、栄養・価格・使い勝手の三拍子が揃った「コスパ最強野菜」として、さらにお客さまに愛される野菜を目指していきます。

昨年開設した北海道伊達生産センターにより、国内全エリアをそれぞれの地域にある13ヶ所の生産拠点でカバーする体制が整い、より新鮮な製品を短時間で供給することが可能となりました。既存の施設でも設備の拡充を予定しており、本年も生産能力を拡大してまいります。今後も生産・物流体制の強化を進め、健康需要に応える高品質な野菜の提供を通じて、持続的な成長を目指していきます。

代表取締役社長 村上清貴のコメント

ブロッコリー スーパースプラウトブロッコリースプラウト200豆苗

高齢化が進む我が国において、健康寿命を延ばすことは喫緊の課題です。その基本は食生活と運動。中でも食生活は極めて大切です。1999年、当社は米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部で開発されたブロッコリースプラウトの日本国内における独占ライセンス契約を締結。当初より有用成分「スルフォラファン」をチェックしながら出荷する体制を築いてきました。近年このことがお客さまに認識されたことで、当社製品の需要が急速に拡大しているようです。今後も生産体制をさらに増強し、皆さまのご期待にお応えしたいと考えております。

村上農園 会社概要

【設立】1978年1月

【代表者】代表取締役社長 村上清貴

【売上 】132億5,400万円（2025年12月期）

【事業内容】ブロッコリー スーパースプラウト、豆苗などの高成分野菜や発芽野菜、マイクロハーブの生産・販売

【事業所】 本社・研究開発部（広島）、生産センター（北海道、宮城、千葉、神奈川、静岡、山梨、三重、広島、福岡）、 営業所（東京、愛知、大阪、広島、福岡）

【関連会社】株式会社沖縄村上農園（沖縄県大宜味村）

【加盟団体】一般社団法人 日本経済団体連合会（経団連）

【ウェブサイト】https://www.murakamifarm.com