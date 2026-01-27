【中央線ビアワークス】中央線・南武線の駅や駅ビルなどで育てたホップを使用した「ぽっぽやエール」1月29日（木）より自社醸造で販売開始！

株式会社JR中央線コミュニティデザイン※「ぽっぽやエール」は2026年1月27日現在醸造中のため、ビールイメージは実際の販売商品と異なります

JR東日本グループの株式会社JR中央線コミュニティデザイン(本社：東京都八王子市/代表取締役社長：小澤裕/以下「当社」)は、JR東日本グループ初の直営クラフトビール醸造所「中央線ビアワークス」にて、中央線・南武線の駅や駅ビルなどで働く社員が育てたホップを使用した「ぽっぽやエール」の自社醸造を開始し、2026年1月29日（木）より販売します。

○中央線ビアワークスは、小金井市初の醸造所です。当社が目指す中央線沿線の豊かなくらしづくりを、沿線のクラフトビール文化の醸成とともに実現していくために、元駅員がブルワー(醸造家)として商品開発に取り組み、直営の地域交流の場として運営しています。

○「ぽっぽやエール」は、醸造所設立前の2021年より他社ブルワリー※に醸造を委託し販売してきましたが、このたび中央線ビアワークスで初めて自社醸造を行い、タップルームにて提供開始します。

○タップルームにて「ぽっぽやエール」をご注文の方へ、数量限定でオリジナルステッカーをプレゼントします！

※他社ブルワリー：26Ｋ Brewery（武蔵野市）

■自社醸造「ぽっぽやエール」販売概要 【2026年1月29日（木）販売開始】

商品名：ぽっぽやエール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5566/table/187_1_0bbcdd3d6d231ec8db0ff6d172b305be.jpg?v=202601270221 ]

中央線・南武線の駅や駅ビルなどで働く社員が育てたホップを一部使用。はじめに感じるホップのフルーティな香りに続いて、生ホップならではの後味がふわりと残る、深みのある味わいのペールエールです。

原材料：大麦麦芽（イギリス製造、ドイツ製造）、ホップ、カラギナン／炭酸ガス

販売価格：レギュラー（290ml） 830円 / パイント（490ml） 1,150円 / 缶（350ml） 700円

※上記価格は消費税込み、当社直営のタップルームでの販売価格です。イベント等での販売では変動する可能性があります

販売場所：中央線ビアワークス タップルーム

※2月中旬以降、中央線沿線を中心としたNewDaysおよび紀ノ国屋の一部店舗などにて、順次缶での販売場所を拡大予定

販売期間：数量限定、無くなり次第終了（2026年3月頃まで醸造予定）

■オリジナルステッカーをプレゼント！

1月29日(木)より、タップルームにて「ぽっぽやエール」をご注文・ご購入いただいた方へ、「ぽっぽやエール」デザインのオリジナルステッカーをプレゼントします。

※サイズや缶に関わらずプレゼントします

※数量限定、なくなり次第終了

ステッカーイメージ

■「ぽっぽやエール」のあゆみ

「ぽっぽやエール」は、中央線・南武線の駅や駅ビル、車両センターなどで働く社員が毎日水をやり、大切に育てたホップを使用したオリジナルクラフトビールです。地域の皆さまと共に、駅で育てたホップでクラフトビールを作ろうと、2021年3月にJR武蔵境駅にてホップ栽培を開始し、2026年１月現在、栽培箇所は駅のほか、セレオや車両センターなど沿線15箇所にまで拡大しました（中央線・南武線ホッププロジェクト）。

これまでの「ぽっぽやエール」は、JR 武蔵境駅近くの中央線高架下にある「26K Brewery」へ醸造委託を行ってきましたが、今回より中央線ビアワークス自社醸造にて提供開始となります。これまでのレシピを大切にしつつ、元駅員ブルワー（醸造家）の醸造によって新たに生まれ変わった「ぽっぽやエール」を、どうぞお楽しみください。

中央線・南武線ホッププロジェクト ～ホップ栽培から収穫・乾杯のサイクルを通じたコミュニティづくり～

当社は中央線沿線の豊かなくらしづくりと沿線クラフトビール文化の醸成を目指し、JR中央線・南武線沿線を中心として、クラフトビールイベントの開催や、ビールの原料の一つであるホップの栽培、そのホップを使用したオリジナルクラフトビール「ぽっぽやエール」の醸造・販売を行っています。水やりなどのホップ栽培の過程で生まれる地域の方々とのコミュニケーションを通じて、「駅」を単なる交通の要所ではなく、人々の交流を創出する場所にしていきます。また、収穫したホップは「ぽっぽやエール」の原料となり、中央線ビアワークスのタップルームをはじめ、沿線の小売店やクラフトビールイベント等への出店を通じて地域の方々に提供します。ホップ栽培から収穫・醸造・乾杯までのサイクルを通して、ホップを中心とした地域の豊かな暮らしの輪を広げていきます。

