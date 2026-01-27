コンテスト受賞作＆モキュメンタリーホラー！「スターツ出版単行本」より注目の新刊2作品を1月28日（水）発売！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は単行本新刊を、1月28日（水）より全国書店にて発売開始いたします。

■スターツ出版文庫 単行本新刊情報>> https://novema.jp/bookstore/other/202601

■『ノベマ！』 https://novema.jp/

■『野いちご』 https://www.no-ichigo.jp/

■『Berry’s Cafe』 https://www.berrys-cafe.jp/

■書籍発売情報

「キャラクター短編小説コンテスト」受賞作が長編化！

『君がくれた魔法は解けない』

著者：伊瀬ハヤテ、イラストレーター：ふすい

価格：税込1,595円（本体1,450円+税）、ISBN：978-4-8137-9569-8

【あらすじ】 いつも他人の顔色を窺い、本音を言えず、つい「いい子」になってしまう高校生・彩奈。ある夜、自称魔女の祖母を真似して「時よ止まれ」と唱えると、本当に世界が静止してしまう。時が止まった世界に自分の居場所を見つける彩奈だったが、偶然電車に轢かれる寸前で停止している遼太郎と出会う。明るく無邪気な遼太郎と過ごす中で、少しずつ「いい子」の殻を破り、自分の本当の気持ちに気づきはじめる彩奈。しかし、魔法には悲しい代償があって──。

モキュメンタリーホラー

奇妙な依頼を受けたYouTuberが、とあるリゾート地でおそろしい目に遭う

『このマンションに老人は入居できません』

著者：新田漣

価格：税込1,650円（本体1,500円+税）、ISBN：978-4-8137-9570-4

【あらすじ】

突然のご連絡、失礼いたします。

■■町でマンションを管理している佐伯文也と申します。

早速ではございますが、お仕事のご相談をさせていただきたく思っております。

内容といたしましては、私が管理する物件を曰く付きにしてほしいのです。

