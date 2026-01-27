ニューヨークレストラン「サラベス」ルミネ新宿店 華やかな苺の期間限定パンケーキが登場「ベリーストロベリーパンケーキ」

株式会社WDI JAPAN

ニューヨークレストラン「サラベス」のルミネ新宿では、期間限定スペシャルとして、旬のイチゴで仕上げた、華やかなプレゼンテーションも魅力の「ベリーストロベリーパンケーキ」を2月1日（日）から28日（土）の期間、販売します。

ベリーストロベリーパンケーキ

「ベリーストロベリーパンケーキ」は、ふわふわのバターミルクパンケーキに、フレッシュストロベリーと果実感たっぷりの自家製ストロベリーソースを贅沢にトッピングした期間限定スペシャルメニュー。軽やかなギリシャヨーグルトとともにお召し上がりください。苺ファンにはたまらない、華やかな一皿に仕上げました。

「サラベス」ルミネ新宿店 期間限定スペシャルメニュー 販売概要

ベリーストロベリーパンケーキ◇ 販売商品：

「ベリーストロベリーパンケーキ」

◇ 販売価格：

2,400円（税込）

◇ 販売期間：

2026年2月1日（日）～28日（土）

◇ 販売店舗：

「サラベス」 ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ミネ2 2F／TEL.03-5357-7535

「サラベス」 について

サラベス ルミネ新宿店 外観

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

表参道店

東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

TEL.03-6450-6474

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

TEL. 052-566-6102

