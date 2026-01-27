「【無料ウェビナー】地域と医療従事者に選ばれる病院へ」と題して、医療法人社団尽誠会野村病院 理事長 野村 祐介氏によるセミナーを2026年4月15日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

[セミナー詳細]

[講 師]

医療法人社団尽誠会野村病院 理事長 野村 祐介 氏

[配信期間]

２０２６年４月１５日（水）～５月１５日（金）

[重点講義内容]

本講演では、崩れかけた地方慢性期病院が、構造改革と働き方改革を通じて再生してきたプロセスを、経営判断の視点から整理する。慢性期医療を取り巻く環境は、人口減少・人材不足・診療報酬改定により、従来型の病院モデルでは存続が難しい段階に入っている。

当院では、１.基盤整備による赤字体質からの脱却（平均的な病院へ）、２.医療必要度の高い患者構成への転換による収益構造の安定化（生き残る病院へ）、３.人材が集まり続ける仕組みづくり（選ばれる病院へ）という３段階の改革を進めてきた。２０２７年の開院６０周年を一つの通過点と位置づけ、病床機能・施設・働き方を固定化しない「変化し続ける病院」を、今後の病院経営を考える上での一つの選択肢として提示する。





１．人口減少・人材不足時代における、慢性期病院経営の前提条件の変化２．人が集まりにくい慢性期病院の構造的要因と、経営が見直すべき優先順位３．病院経営を立て直すために行った、構造改革と意思決定のプロセス４．働き方改革を通じて、人材定着と経営安定を同時に実現する視点５．病床機能・施設・働き方を固定化しない、将来変化に対応できる病院経営の考え方

