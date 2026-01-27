「位置プラス(R)」シリーズ、新たにヨシカワでの取り扱いを開始

株式会社朝日興産

朝日興産（社長：宮本靖雄）は、2024年4月に適用された建設業への時間外労働時間上限規制に対し、建設現場で働く施工管理者・技能労働者の業務時間削減と生産性向上を目指すアプリ「位置プラス(R)」シリーズを普及展開するため、レンタル会社との提携を拡大しました。

当社は、2020年3月よりレンタル会社3社を窓口として、全国の建設現場に対しての販売を本格化し、これまでに多くのレンタル会社との提携を推進してまいりました。

この度、本シリーズの提携レンタル会社として、北陸エリアを中心に事業展開する建機レンタル会社であるヨシカワ(社長：吉川義一)が新たに加わり、合計15社の提携先から広くサービス提供されることとなりました。これにより、レンタル会社を通じてさらに多くの建設現場で「位置プラス(R)」シリーズをご利用いただけるようになり、建設現場での課題解決に寄与します。

今後も引き続き、本シリーズの新規アプリ開発や大幅な機能追加を行うとともに、建設現場向けに事業展開する各社と連携しながら本シリーズの普及展開を進め、建設現場の業務時間削減と生産性向上に貢献してまいります。

株式会社ヨシカワについて

会社名：株式会社ヨシカワ

本社所在地：石川県金沢市北安江3丁目1番33号

代表者：吉川 義一

事業内容：建設機械のレンタル・販売・修理

資本金：4,500万円

WEBサイト：https://www.ydec.co.jp/

「位置プラス(R)」シリーズ概要

「位置プラス」シリーズは、建設現場の管理業務のうち位置情報があると便利な業務を対象とした生産性向上ツールです。現在、「高車管理」「レンタル品管理」「進捗管理」「位置プラス探」の4つのアプリを販売しています。「高車管理」「レンタル品管理」は、仮設資機材等の位置情報を可視化するだけではなく、現場職員や協力会社利用者の施工管理に役立ち、コスト削減も含めた生産性向上が可能なアプリになっています。

本シリーズはこれまで、大手ゼネコン5社を含む40社、約1,000現場以上で利用される等、一般の建設現場への普及展開が進んでおり、進化を続けています。

業務アプリ概要

●位置プラス(R)「高車管理」

現場で使用する全ての高車の予約調整や配置探索などをアプリ上で行い、使用協力会社と紐づけることで、使用料および修理費等の明確化と現場での予約調整業務を軽減できるアプリです。オプションの「高車キーレスシステム」も併せて利用することで、デジタルキーによる解錠と施錠が可能となり、鍵の受け渡しが不要で紛失などのトラブルもなくなるため、煩雑化された鍵の管理をスマートに行うことができます。

●位置プラス(R)「レンタル品管理」

台車・立馬・仮設照明などのレンタル品をデジタル管理し、在庫や貸出数を可視化することで遊休品や滅失・余剰発注を低減できるアプリです。使う際に二次元コードを読み取るだけで簡単に登録できるうえ、どの協力会社が何をいくつ利用したかも自動的に記録されるため、貸与費用や滅失の請求も適正化されます。位置登録方法も複数の状況に対応しており、二次元コード・ビーコン・RFID・気圧・手動と、現場のニーズに合わせた運用で、組み合わせて利用できます。

位置プラス(R)シリーズについてのより詳しい情報は「位置プラスサービスサイト」をご覧ください。

位置プラス サービスサイトへ :https://www.asahi-ko-san.co.jp/ichiplus/

当社は、今後も位置プラス(R)シリーズの展開を通じて建設現場の業務効率化や生産性向上を図り、建設業全体の共通課題である2024年問題の解消やDX推進に貢献して参ります。

