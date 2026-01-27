MOTTERU　これ一台で完結！1台3役のオールインワンACモバイルバッテリーが新登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、AC充電器とケーブルが一緒になったコンセント一体型のACモバイルバッテリーを、1月27日（火）よりオンラインショップ含むECモールで販売を開始します。

コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力 3in1 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 全3色 2年保証(MOT-MBAC10002-EC)

AC充電器にさらにケーブルが一体型になった、1台3役になるモバイルバッテリーです。

コンセントからでもバッテリーからでも、どちらで使用しても最大30Wの急速充電が可能。

スマホもモバイルバッテリー本体にも同時に充電ができる優れものです。

MOTTERUダイレクト価格：6,640円(税込) ⇒ 数量限定 \2,660オフ 3,980円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mbac10002/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mbac10002.html)

※Amazonは2月上旬以降発売予定

カラー： ペールアイリス / アーモンドミルク

※エアリーホワイトは3月発売予定

● 製品特徴

1台3役の最大PD30W対応モバイルバッテリー

折りたたみ式プラグがついているのでコンセントに挿してハイパワーAC充電器として、外出時にはモバイルバッテリーとして使用できます。

ケーブル一体型だからこれ一台持つだけで、準備も片付けもぱぱっとできちゃいます。

最大30Wの急速充電対応で、よりスピーディーな充電が可能です。

2台同時充電が可能

USBポートを2つ搭載しているので、スマートフォンとイヤホンなど2台を同時充電することができます。

それだけでなく、スマホを充電しながらモバイルバッテリー本体の充電もすることも可能。

便利で安心な機能付き

残量表示機能が付いているので、使いたい時にバッテリー残量がないという心配がありません。

他にも安心して使っていただくための保護システムを搭載しております。

●製品仕様

コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD30W入出力(MOT-MBAC10002-EC)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/289_1_e3cfa898d598fb1bc4fe15be45e56fc8.jpg?v=202601270221 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

