沖縄旅行者必見！my routeで「沖縄路線バス周遊パス（3日パス）」を1/28に販売開始

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、2026年1月28日（水）9:00より、沖縄県内の路線バスをお得に利用できる「沖縄路線バス周遊パス（3日パス）」の販売を開始いたします。

本パスは、株式会社琉球バス交通、沖縄バス株式会社、那覇バス株式会社および東陽バス株式会社が運行する沖縄本島の一般路線バスを、3日間何度でも乗り降りできる乗車券です。

従来より取り扱い中の1日有効な「沖縄路線バス周遊パス」に加え、この度「3日パス」を新たにラインアップしたことで、観光目的で沖縄県を訪れる短期滞在者の皆さまに、よりお得な移動手段をお選びいただけるようになりました。

県外在住ならどなたでも「my route」から簡単に購入いただけます。

沖縄旅行の主要観光地巡りにも適しており、1枚で滞在中の移動コストを抑えながら快適に旅をお楽しみいただけます。

【販売開始日】

・2026年1月28日（水）9:00～

【販売価格】（税込）

・大人5,800円、小児2,900円

【利用対象区間】

・株式会社琉球バス交通、沖縄バス株式会社、那覇バス株式会社および東陽バス株式会社が運行する沖縄本島の一般路線バス

※高速道路を通行する111番・117番、空港リムジンバス、定期観光バスにはご利用いただけません

【利用方法】

・「my route」アプリ沖縄エリアにて購入可能

・一度の保有上限は1台の端末につき大人・小児あわせて5枚まで購入・利用可能

・未使用に限り払戻可能（別途払戻手数料がかかります。利用開始後は払戻できません。）

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com