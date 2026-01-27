【広島もとまち水族館 × エルセルモ広島】まるで物語の世界!?魚が優雅に泳ぐ幻想的な空間で撮影！特別なフォトウェディングプランを1月２7日より受付開始します

株式会社アクアメント

広島もとまち水族館（館長：佐藤文宏 所在地：広島市中区基町6‐78パセーラ7階）は、広島の中心地でありながら、ヨーロッパの城郭を彷彿させる雰囲気を持ち、伝統とトレンドが調和する結婚式場「エルセルモ広島」とコラボレーションし、フォトウェディングプランの予約を、2026年１月２7日（火）より受付開始します。

本プランでは、優雅に泳ぐ魚や多彩な生きものたちとの撮影はもちろん、切り絵アートに囲まれた「海の花鳥風月」や、いのちあるものだけが色を纏う真っ白な空間「White」などアーティスティックな展示空間を活かした撮影が可能です。生きものが息づく空間とアートが融合した世界の中で、その瞬間にしか残せない一枚を形にできる、広島もとまち水族館ならではのフォトウェディングプランです。

【フォトウェディングプラン概要】

・予約開始日：2026年１月27日（火）

・利用可能日：平日限定 ※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始は利用不可

・撮影時間：10時～19時

・料 金：270,600円（税込）～

・含まれるもの：タキシード、ウエディングドレス、新婦様ヘア・メイク、

フォトグラファー撮影(広島もとまち水族館+エルセルモ広島2箇所での撮影)、

撮影データ、レンタルブーケ、新郎新婦の入場料

※他、同伴者については別途、通常入場料が必要。

・お申込み先：エルセルモ広島（お申込みはこちら(https://www.lcelmo-hiroshima.jp/plan)）

【撮影イメージ】

White 静寂のシーン

白一色の空間に、いのちあるものだけが色をまとう「White」。シンプルで洗練されたウェディングフォトが撮影できます。

海の花鳥風月 神秘のシーン

「花鳥風月」をテーマにした、光の切り絵と海の生きものが織りなす幻想空間。

物語の世界に入り込んだような、印象的なウェディングフォトを残せます。

Welcom プロローグ

Messageエピローグ

他にもウェディングドレス・和装が合うシーンがたくさん

【エルセルモ広島】

エルセルモ広島は2026年2月9日をもって、オープン40周年を迎えます。ヨーロッパの城郭を思わせる重厚な外観が特徴で、長年にわたり多くのカップルの特別な一日を彩ってまいりました。アンティークの温もりに包まれた独立型チャペルを備え、挙式後には象徴的な「幸せのらせん階段」が、おふたりの門出をより華やかに彩ります。また、雰囲気の異なる3つのバンケットを備え、多彩なウエディングスタイルに対応可能です。伝統が培ってきた確かなホスピタリティと、時代に合わせたトレンドを融合させた、エルセルモ広島ならではの特別な一日を、専属プランナーが丁寧にご案内いたします。

ウエディングプランについては、こちら(https://www.lcelmo-hiroshima.jp/plan)から

【広島もとまち水族館 施設概要】

・所在地： 広島県広島市中区基町6-78 パセーラ７階

・公式サイト：https://aquarium-hiroshima.com/

・営業時間： 通常10時~19時（最終入館：閉館30分前まで、季節により変更可能性あり）

【施設メンテナンスによる休館日】

施設メンテナンスのため、下記日程は休館とさせていただきます。

2026年2月3日（火）

・料金： 大人（中学生以上）2,000円・小学生1,200円・幼児 大人1名につき1名無料

幼児２人目から500円

・駐車場： 基町クレドパーキング（最初の1時間無料サービスあり）

・施設（延床）面積： 2,700平方メートル

・展示水槽： 66基

・展示種・点数： 魚類、両生類、爬虫類、昆虫類ほか 200種・3,000点