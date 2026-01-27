書籍なのにAI付き？スタディング出版が提唱する、全く新しい資格書体験

KIYOラーニング株式会社

オンライン資格取得講座「STUDYing（スタディング）」を提供するKIYOラーニング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：綾部貴淑）は、新ブランド「スタディング出版」の第1弾書籍として、『2026年度版 スタディング式 中小企業診断士 テキスト＆問題集』（全7科目）を2026年1月より順次刊行いたします 。合格者数No.1※の知見を凝縮し、書籍・スマホ問題集・AI学習支援を一体化した「一冊で完結する新しい独学スタイル」を提案。1月より3月にかけて1次試験全7科目をラインナップし、独学者の短期合格を支援します 。

※同種の資格講座を提供している業者について、当社が2025年5月15日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較

■書籍なのにAI付き？書籍による学びをアップデート

本書は長年培ったスタディングの講座運営ノウハウを活かし、読者の皆様に新しい学習体験をお届けします。具体的には、書籍に収録されている問題集をスマートフォンでも解けるようにすることで通勤時間などスキマ時間での学習を可能にしました。その問題集には「ＡＩ問題復習」機能が搭載されており、最短合格のために優先的に解くべき問題をＡＩが提案してくれます。また「ＡＩマスター先生」機能では学習者からの質問にＡＩが回答。挫けそうな心をサポートしてくれます。詳しくは次頁の「書籍×オンライン×AIによる新しい読書体験」をご覧ください。

■ベース教材は、安心のスタディングブランド

本書は大人気オンライン資格講座「スタディング」のテキストから生まれた本。経験豊富な執筆陣が出題傾向を徹底分析し、最新の内容を反映させています。さらに特長はテキスト＋問題集一体型である点。各テーマ毎に解説と問題をワンセットで配置しているため、 「わかる」と「解ける」を繰り返しながら効率的に知識を定着させることができます。最新テキストでインプットした直後にアウトプットを行うことができる、書籍学習者待望の一冊といえます。

■書籍×オンライン×AIによる新しい学習体験

【１】書籍とスマホが連動 いつでもどこでも反復学習

書籍とスマートフォンを連動させ、学習の理解から演習までをシームレスに結合。各章に沿ったオンライン問題集にアクセスでき、通勤・移動中でもすぐに問題練習が可能です。「読む→解く→復習する」の学習サイクルをスマホ上で再現し、学習効率を最大化します。

【２】AI問題復習機能 復習問題を自動的に抽出

人は一度覚えたことでも時間が経つと忘れてしまうもの。 あなたが問題を解いた履歴から理解度を集計し、 最適な復習スケジュールを組み立てます。間違えた問題は短い間隔で出題されるので苦手な問題でも覚えることができます。

AI問題復習機能を開けば「今日復習すべき問題」をお知らせ！ 復習する問題探しも計画もAIにおまかせできるので 試験までの限られた時間の中でも効率よく力がつきます。

【３】AIの先生が即時に回答 「つまずかない」独学を実現

書籍やオンライン演習で生じた疑問には、「AIマスター先生」が即時に回答。質問応答だけでなく、学習の進め方のアドバイスや弱点補強の提案も行います。これにより、独学でも継続的にモチベーションを維持できる「伴走型学習」を実現。AIを活用することで、独学者でも学習支援を受けられる新しい学びの形を提案します。

【書誌情報】

■書名： 『2026年版 スタディング式 中小企業診断士 テキスト＆問題集』

１.企業経営理論 ２.財務・会計 ３.運営管理 ４.経営情報システム

５.経済学・経済政策 ６.経営法務 ７.中小企業経営・政策

■編著者： スタディング中小企業診断士講座 n定価： 各2,860円（本体2,600円）

■発売日： １.２.2026年1月26日・３.４.2月24日・５.６.７.3月25日

■判型・頁数： A５判・並製

■発行： KIYOラーニング株式会社 スタディング出版

■オンライン資格取得講座「スタディング」とは

「スタディング」(https://studying.jp/)は、17年の実績を持つオンライン資格取得講座の草分けです。司法試験や会計士などの難関資格から、簿記3級などのエントリー資格までを幅広く全38講座ラインナップし、中小企業診断士の2024年合格実績No.1※１をはじめとして、人気資格の合格者実績でも上位に名を連ねています。

学びのイノベーションにより、一人ひとりの力を引き出し、キャリアの可能性を広げ、誰もが活躍できる未来をつくる。そんな思いからスタートした同講座は、常にイノベーションを追及してきました。AIの活用には2020年から取り組み、改良に改良を重ねて、今ではプランニング→学習支援→実力チェック→復習という学習のPDCAサイクルすべてをAIで効率化しています。

誰もが活躍できる未来をつくるためには、手軽に手に取れることも大切です。それゆえ、コスパ＆タイパに優れていることにもこだわりを持っています。教室をはじめとする運営コストを削減することで、教材やカリキュラム開発にはコストを惜しまない一方で、トータルでは圧倒的とも称される低価格で講座を提供し続けています。

これらの結果、学習満足度92.2％、続けやすさ実感度92.0％、コスパ満足度95.2％という有料利用者アンケート結果※2に示されるように、「学びやすく・わかりやすく・続けやすい」資格取得講座として、利用者の皆様から高い評価をいただいています。

■KIYOラーニング株式会社とは

KIYOラーニング株式会社は、2008年に代表綾部の週末起業からスタートし、2010年に法人化、2020年に上場と急成長を遂げてきた教育・人材サービス企業です。 「学びを革新し、だれもが持っている無限の能力を引き出す」をミッションに掲げ、「学習・スキルアップ」「転職」「採用」「人材育成」の各領域でサービスを展開しています。

「学習・スキルアップ」領域： STUDYing（スタディング）

短期間で合格した人々の学習法を徹底的に研究し、10年以上も改善を重ねてきた究極のオンライン資格取得講座です。「忙しい方こそ、もっと活躍して頂きたい」その思いから「スタディング」は開発されました。

「人材育成」領域： AirCourse（エアコース）

受け放題の動画研修がついたeラーニングシステム（LMS）。自社オリジナルコースも簡単に作成・共有が可能で、管理機能も充実。教育担当者の手間・負担・コストを抑えて、人材育成にまつわる様々なお悩みを解消します。

「転職」「採用」領域：スタディングキャリア

資格取得者と採用企業・転職エージェントを直接つなぐ、ダイレクトリクルーティングプラットフォームです。利用者は、動画コンテンツにより転職活動の方法を体系的に学ぶこともできます。