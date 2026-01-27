描き下ろし限定グッズが当たる！TVアニメ『ゴールデンカムイ』×ミツカン鍋つゆコラボキャンペーン

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永 智征、以下：ミツカン）は、最終章放送中のTVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションしたレシート応募キャンペーンを、2026年2月1日（日）より全国で実施いたします。

本キャンペーンは、『ゴールデンカムイ』の作中でも描かれる「食」を通じた人と人とのつながりや、寒い季節に鍋を囲む団らんの時間をテーマに企画いたしました。対象のミツカン鍋つゆ商品をご購入・ご応募いただいた方の中から、TVアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観を表現した描き下ろし限定グッズなどが抽選で当たります。

キャンペーン概要

「ミツカン鍋つゆ」2点を含む1,000円（税込）分のレシートをスマートフォンで撮影し、キャンペーンサイトよりWEB応募いただくと、TVアニメ『ゴールデンカムイ』描き下ろし限定グッズやオリジナルのとんすい＆れんげセット、えらべるPay1,000ポイントなどが合計363名様に抽選で当たります。

※応募条件、対象商品、注意事項等の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

▼キャンペーンサイト

https://mizkan-kamuy.com/

【キャンペーン期間】

レシート応募期間：2026年2月1日（日）0:00～2026年2月28日（土）23:59

対象レシート期限：2026年1月27日（火）～2026年2月28日（土）

【景品コース】

・ゴールデン賞：描き下ろしグッズセット 3名様

・A賞：とんすい＆れんげセット 10名様

・B賞：描き下ろし限定アクリルスタンドセット 50名様

・C賞：描き下ろし限定缶バッジセット 100名様

・D賞：えらべるPay1,000ポイント 200名様

※景品画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

【対象商品】

■ミツカン鍋つゆ各種

〆まで美味しい(TM) ごま豆乳鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) キムチ鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 寄せ鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 焼あごだし鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) とんこつしょうゆ鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 濃厚みそ鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 地鶏塩ちゃんこ鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) 地鶏昆布だし鍋つゆ ストレート

〆まで美味しい(TM) ごま豆乳鍋つゆ＜赤＞ ストレート

〆まで美味しい(TM) ありが鯛だし鍋つゆ～濃厚白湯仕立て～

〆まで美味しい(TM) ごま豆乳鍋つゆ ミニパック

〆まで美味しい(TM) キムチ鍋つゆ ミニパック

〆まで美味しい(TM) 焼あごだし鍋つゆ ミニパック

鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ(TM) オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト

鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ(TM) トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト

鍋ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ(TM) 発酵唐辛子のユッケジャンテイスト

中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介鍋つゆ

札幌味噌拉麺専門店けやき監修 札幌味噌鍋つゆ

家系総本山吉村家監修 横浜豚骨醤油鍋つゆ

中華蕎麦とみ田監修 ラーメン鍋 豚にんにく

札幌味噌拉麺専門店けやき監修 ラーメン鍋 辛旨味噌

スープしゃぶ(TM) 極みだし ストレート

スープしゃぶ(TM) 極みだし ミニパック

【対象店舗】

全国の対象商品取り扱い店舗

【応募方法】

対象商品を2点含む1,000円(税込)以上のレシートをスマートフォンで撮影しご応募ください。

※1回のご応募で選択できるのは1コースのみで、1回で何口でもご応募いただけます。

※キャンペーン期間中は何回でもご応募いただけます。

※対象商品を含むレシートは複数枚合算してご応募いただけます。

※レシートを合算する場合は、各レシート内容が分かるように画像1枚に収めて撮影してください。

※クレジットカードでのお買い上げレシートはカード情報が写らないように撮影してください。

※一度ご応募いただいた内容についてのご確認やご変更はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。

※応募はWEB応募のみとなります。ハガキや封書でのご応募は受け付けておりません。

※オンラインショップやネットスーパー、宅配サービス等で購入したレシートは除きます。

TVアニメ『ゴールデンカムイ』について

原作は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて連載された、野田サトルによる大ヒット漫画。「マンガ大賞2016」第1位や「第22回手塚治虫文化賞」マンガ大賞など数多くの賞に輝き、コミックス全31巻でシリーズ累計3,000万部を突破するなど、連載が完結した今もなおその勢いはとどまることを知らない。

シリーズ最終章となるTVアニメが2026年1月よりTOKYO MXほかにて放送。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/ (https://faq.mizkan.co.jp/)