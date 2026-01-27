【ハイアット リージェンシー 京都】蟹を味わい尽くす、カフェ 33の期間限定クラブコース＆アラカルトメニュー

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）では、冬の味覚として親しまれる蟹を存分にお召し上がりいただく「クラブ（蟹）コース」と、蟹を使用したアラカルトメニューを、オールデイ・ダイニング「カフェ 33」でご提供いたします。

ズワイガニやタラバガニなど蟹の魅力を最大限に引き出した料理を通して、冬ならではの豊かな味わいをお楽しみください。

提供期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

提供時間：ランチ・ディナー

●クラブコース

蟹の繊細な甘みと旨みを味わっていただける全5品のコースです。

前菜は、蟹の風味を生かした一口サイズのコロッケをご用意。焼き海老とベーコンを合わせたサラダへと続きます。スープは、ズワイガニを使用したアラナージュ、メインディッシュには、タラバガニの脚を香ばしく焼き上げ、濃厚なアメリケーヌソースを合わせました。デザートには、クラシックなガトーショコラをご用意し、コースを締めくくります。

メニュー内容

・ひとくち蟹クリームコロッケ

・焼き海老とベーコンとロメインレタスのサラダ

・ズワイガニのアラナージュ

・タラバガニのグリル アメリケーヌソース

・クラシックガトーショコラ

料金：12,800円（税金・サービス料込）

●アラカルトメニュー

コースと同期間に、蟹料理を単品でもお楽しみいただけるアラカルトメニューをご用意します。

お好みやシーンに合わせて、蟹の味わいを気軽にお楽しみください。

ズワイガニのアラナージュ

料金：4,800円（税金・サービス料込）

ズワイガニと魚介類の繊細な甘み・旨みを、ブイヨンで仕立てたスープ仕立ての一皿です。

タラバガニ(約1kg)のグリル アメリケーヌソース

料金：20,000円（税金・サービス料込）

食べ応えのあるタラバガニを豪快にグリルし、蟹の旨みを凝縮したアメリケーヌソースを合わせました。

ひとくち蟹クリームコロッケ（2個）

料金：2,200円（税金・サービス料込）

蟹の旨みを閉じ込めたクリームに衣をつけて揚げ、サクッとした食感に仕上げた一品です。

ソフトシェルクラブのアヒージョ

料金：2,800円（税金・サービス料込）

殻ごと食べられるソフトシェルクラブを、ニンニクとオイルでシンプルに仕上げました。

蟹クリームグラタン

料金：3,200円（税金・サービス料込）

蟹の風味豊かなクリームソースにペンネを合わせ、オーブンで焼き上げました。

蟹クリームコロッケバーガー

料金：4,200円（税金・サービス料込）

蟹クリームコロッケを主役にした、食事としても満足感のある一品です。

コースでもアラカルトでもお楽しみいただける、冬を感じる味覚・蟹を主役にした期間限定メニューを、この機会にぜひお楽しみください。

※写真はイメージです。

※内容・メニュー・価格は変更になる場合がございます。

ご予約はオンラインまたはお電話で承ります。

オールデイダイニング・カフェ 33 電話：075-541-3203

https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-cafe-33/reserve

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、

Touzanバー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

ハイアット リージェンシー 京都は、感染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明するジーバック・スター・ファシリティ・アクレディテーション（以下GBAC STAR(TM)認証）も取得しています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramで、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。