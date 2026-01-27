申請・承認などの業務ワークフローを題材としたアプリケーションテンプレート「MagicFlow」を提供開始

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 敏雄、以下マジックソフトウェア）は、ローコード開発ツール「Magic xpa」を活用した Web ブラウザ型業務アプリケーションの開発を支援する、ワークフローアプリケーションテンプレート「MagicFlow」の提供を開始しました。

「MagicFlow」は、申請・承認業務を題材としたソース公開型の業務アプリケーションテンプレートです。ログインから申請作成、承認・差戻し、承認状況の確認、マスタ管理まで、業務で利用されるワークフローシステムの主要機能を一通り備えています。

本製品は、SIerや開発パートナーによるシステム構築に加え、一般事業会社の情報システム部門が内製開発として Magic xpa を利用するケースも想定しています。提案用途から内製開発のベースまで、幅広い利用が可能です。

なお、本製品は Magic xpa の開発者ライセンスをお持ちの方向けに提供される、Magic xpa を活用した開発を支援する関連製品です。

■「MagicFlow」について

「MagicFlow」は、ローコード開発ツール「Magic xpa」を用いて構築されたワークフローアプリケーションのテンプレートです。

申請・承認業務という汎用性の高いテーマを題材に、ログインから各種申請、承認プロセス、マスタ管理まで、主要な画面構成と処理の流れを確認できる構成となっています。

「MagicFlow」製品紹介▼

https://www.magicsoftware.com/ja/other-products/magicflow/

■主な機能

- ログイン／ユーザー認証ログイン／ユーザー認証- 初期画面による承認状況の一覧表示- 新規申請の作成、承認、否認、差戻し処理新規申請機能- 承認ステータスおよび履歴の管理申請照会- コメント機能によるコミュニケーション支援- 各種マスタ管理機能

■想定ユーザー

■利用シーン

■動作環境

■ライセンスポリシー

- Magic xpa を利用したシステム開発を行う SIer・パートナー企業の開発者様- 一般事業会社において、情報システム部門が内製開発として Magic xpa を利用する担当者様- SIerによるワークフローシステムの初期提案・デモ用途- 内製開発における業務アプリケーション設計・実装のベース- 対応バージョン：Magic xpa 4.11.1a 以降- サーバーおよびクライアント環境：Magic xpa の動作環境に準拠

「MagicFlow」は、会社単位で提供されるライセンス体系を採用しています。

SIerや Magic xpa パートナー企業においては、本テンプレートをベースにカスタマイズを行い、自社ソリューションとして提供・再販することが可能です。

また、一般事業会社の情報システム部門における内製開発用途としても利用でき、業務要件に応じた改修・拡張が行えます。

なお、実運用環境での利用には、別途 Magic xpa の実行ライセンスが必要となります。

ライセンス条件の詳細については、お問い合わせください。

■製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2792/table/50_1_ea854dffebaa3436b07e0d12d2b51e60.jpg?v=202601270221 ]■マジックソフトウェア・ジャパン株式会社について

全世界50カ国以上にビジネスネットワークを持つマジックソフトウェア・エンタープライゼス（NASDAQ：MGIC）の100%出資による日本法人です。

東京（本社）、札幌、仙台、信越、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡の全国主要9都市に拠点を展開。全国800社以上のパートナーと連携し、ローコード開発ツール「Magic xpa」と、データ連携プラットフォーム「Magic xpi」を中心に、ソリューションとサービスを提供しています。

代表取締役社長 佐藤 敏雄

本社所在地：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー24階

事業内容：

- アプリケーションプラットフォーム「Magic xpa」の仕入、製造、販売業務- データ連携ソリューション「Magic xpi」の仕入、製造、販売業務- プロフェッショナルサービス：ツール製品の教育、サポート業務、関連プロジェクトの支援業務、アプリケーション・システムの受託開発業務の提供