メンズオーガニックスキンケアブランド「aono」が【二子玉川 蔦屋家電】にてブランド初となるオフラインでの常設展開を開始！

株式会社マンダム

メンズオーガニックコスメブランド「aono(アオノ)」は、2026年1月28日(水)より「二子玉川 蔦屋家電」にて、ブランド初となるオフラインでの常設展開を開始いたします。

aonoはEC販売を主軸にスタートしたブランドですが、ご好評いただいている「使用感の良さ」「香りの良さ」を実際に手に取りお試しいただける機会を創出したい想いから、これまでPOPUPを中心に生活者との接点を広げてきました。その活動の中で、実際に製品を手に取られた多くの方より『香りや使用感が良いからこそ気軽に試せる常設店があると嬉しい』といった、タッチアップ可能な常設店舗を望むお声をいただいておりました。

今回の二子玉川 蔦屋家電での常設展開は、2025年7月28日(月)～10月25日(土)の期間に同施設内の次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にて実施した期間限定展開での反響を受け実現したものです。アンケートにおいて『浸透力※の高さ』や『香りの良さ』をご自身の肌で実感できる体験機会に多くの方からご支持をいただき、今回の常設展開に至りました。

蔦屋家電が提案する創造性に満ちたライフスタイルの中で、確かな効果実感とオーガニックへのこだわりを両立するaonoを、実際にお試しください。

※角層まで

■展開情報

【開始日】2026年1月28日(水)～

【店舗】二子玉川 蔦屋家電

【住所】東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット

【営業時間】10:00～20:00

【アクセス】東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

【ホームページ】https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

【Instagram】https://www.instagram.com/tsutaya_electrics/

※取り扱い期間や内容は、予告なく変更となる場合がございます。

■「二子玉川 蔦屋家電」とは

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。

BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。

■「aono」とは

aonoは男性肌のことを考え、自然由来の成分にこだわったオーガニックコスメブランドです。忙しい日常に取り入れやすいシンプルなアイテムラインアップで、男性がおちいりやすい、肌表面はベタつくのに角層内部は乾燥しているインナードライ肌のケアを実現します。

https://shop.mandom.co.jp/shop/pages/aono.aspx