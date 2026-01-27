関西初！常設のGREEN×EXPO 2027オフィシャルストアが神戸・三宮に誕生！ 「ジュンク堂書店 三宮店」1月30日(金)よりオープン

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催される２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の魅力を発信する新たな拠点として、関西エリア初となる常設店舗「EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 三宮店」を、2026年1月30日（金）にオープンします。

本店舗は、関西におけるGREEN×EXPO 2027の情報発信拠点として、公式マスコットキャラクター

「トゥンクトゥンク」のグッズをはじめとする公式ライセンス商品を豊富に取り揃えます。

また、オープン初日の1月30日（金）には、「トゥンクトゥンク」と2ショット撮影ができるグリーティングイベントを開催（事前予約制）、関西での新たなスタートを盛り上げます。

横浜で開催される万博の魅力を、神戸・三宮から関西の皆様へお届けし、2027年の開催に向けて期待感を高めてまいります。

EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 三宮店について

店舗名：EXPO 2027 オフィシャルストア ジュンク堂書店 三宮店

場所：ジュンク堂書店 三宮店 内（兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18）

営業時間：10：00 ～ 21：00（定休日はジュンク堂書店 三宮店に準ずる）

■トゥンクトゥンクのグリーティングイベント開催

関西初出店を記念して、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」がお店に遊びに来ます！

一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりして楽しみましょう。（事前予約制）

【イベント概要】

日時：1月30日(金) １. 11:00～、２. 14:00～、３. 16:00～(各回約20分)

定員：各回30組

申込方法：TEL: 078-392-1001 （予約開始1月28日（水）午前10時）ジュンク堂書店 三宮店

※お申込みは上記の電話番号からのみの受付となります。

※ご予約受付は、枠が無くなり次第終了とさせていただきます。

※複数枠のお申込み等はお止めください。

※1組につき代表者様お一人のみのご予約でお願いいたします。

※当日はご来店順にご案内させていただきます。

※各回開始15分前までにご来場ください。時間を過ぎた場合、ご参加いただけない場合がございます。

※スマートフォン・カメラ等はご持参ください。

※写真撮影は１グループ１枚とさせていただきます

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・略称：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・開設日：2024年12月９日(月)

・ホームページ：https://expo2027mlo.jp