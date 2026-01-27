東京メトロは「Girls Meet STEM」に参画します

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、公益財団法人山田進太郎D&I財団（所在地：東京都港区、代表理事：山田 進太郎）が展開する中高生女子向けSTEM※１（理系）領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画します。

当社は、東京の未来を担う中高生女子がSTEM（理系）領域で活躍する社員や実際の職場に触れ、将来の夢や可能性を広げる機会を提供するため、2026年3月26日(木)に東京メトロ総合研修訓練センターにて、オフィスツアー「東京を走る『地下鉄』を支えるお仕事を知ろう！～理系分野で働く女性社員と交流～」を開催します。

本ツアーでは、理系分野で働く女性社員との交流会や総合研修訓練センターの見学を通じて、社員の学生時代の経験や「地下鉄」を支える仕事についてご紹介します。実は東京メトロをはじめ、鉄道会社にも女性が活躍できる多様なフィールドがあり、安心して働ける制度も充実しています。ぜひこの機会に、女性が活躍する現場の雰囲気を体感してください。

募集人数は30名です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

東京メトロは、今後も誰もが活躍できる社会の実現に向け、DE＆Iの推進に貢献してまいります。

※1「科学：Science」「技術：Technology」「工学：Engineering」「数学：Mathematics」の頭文字。

東京を走る「地下鉄」を支えるお仕事を知ろう！～理系分野で働く女性社員と交流～詳細

１ 開催日時

2026年3月26日(木)13時30分～16時30分（集合時間：13時00分、集合場所：新木場駅）

２ 開催場所

東京メトロ総合研修訓練センター（東京都江東区新木場4-4-15）

３ 内容

（１）理系分野で働く女性社員との交流会

（２）総合研修訓練センター（模擬駅、トンネル、橋りょう等）の見学

４ 参加費

無料

※新木場駅までの往復交通費は参加者負担となります。

※新木場駅から総合研修訓練センターまでは、無料のシャトルバスで移動します。

５ 対象

小学6年生（新中学1年生）～高校3年生までの戸籍上又は性自認が女性の方

※対象者に関する表記は主催団体の表記に合わせています

６ 定員

30名

７ 応募方法

以下URLから必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。

【応募フォーム】 https://shinfdn.org/gms/tour/J1G9U8VG

８ 応募締切

2026年2月25日(水)12時00分まで

９ 参加者の決定について

ご参加いただく方には、ご応募時に登録いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

※定員を超える応募があった場合は抽選を実施し、結果は3月11日(水)までにご応募いただいた

方全員へご連絡する予定です。

１０ その他

東京メトロは、「Girls Meet STEM」及び東京都が実施する「女子中高生向けオフィスツアー」の

両事業に参画しています。同一内容のツアーですが、募集主体により対象や条件が異なる場合

があります。

１1 お問い合わせ先

公益財団法人山田進太郎D&I財団 Girls Meet STEM運営事務局

https://share.hsforms.com/1KPY926pqSl6HObpYXtBvKwr8gla

【参考】

■「Girls Meet STEM」について

公益財団法人山田進太郎D&I財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式サイト：https://www.shinfdn.org/gms

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する奨学助成金事業を展開しています。2024年より「Girls Meet STEM」事業を開始し、企業ツアーや大学でのキャンパス・研究室ツアーを通じて、STEM領域で活躍するロールモデルとの交流機会を提供しています。プログラムは通年で開催され、対面及びオンライン形式で参加可能です。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公式サイト：https://www.shinfdn.org/