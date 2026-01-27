大阪府が主催する初のeスポーツイベントにHAL大阪が全面協力！　にじさんじ 本間ひまわりさんも来校「Osaka Gen Scramble（ジェンスク）」

学校法人 日本教育財団

大阪府が初主催するeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble（Osaka GeN Scramble／通称：ジェンスク）」に、HAL大阪が全面協力し、イベントを盛り上げます。

Osaka GeN Scramble（Osaka GeN Scramble／通称：ジェンスク） メインビジュアル１. HAL大阪 総合校舎でeスポーツ体験ができる

大阪駅前、90秒のHAL大阪 梅田総合校舎がサテライト会場となります。

「Fortnite」「ストリートファイター6」「VAROLANT」「ぷよぷよeスポーツ」「パワフルプロ野球2024-2025」のタイトルのゲーム体験イベントを実施します。

スタンプラリースポットにもなっているので、ぜひ来校ください。

1/31（土）、2/1（日） 10:00～18:00 開催。入場無料。入退場も自由です。

HAL大阪 INCUBATION LOUNGE 0２. ＜スペシャル＞にじさんじ 本間ひまわりさんが来校

VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の本間ひまわりさんによるトークセッションを、1/31（土）13時半ー14時に実施します。

３. えすさぶれさんが来校して実況で盛り上げえすさぶれさん

関西・大阪を中心にeスポーツキャスター・eスポーツ実況者として活動するえすさぶれさんが、2/1（日）16時に来校。18時までのeスポーツ体験で実況して盛り上げていただきます。

４. グランフロント大阪 メイン会場に学生作品を展示

メイン会場にはＨＡＬ大阪学生が制作したゲーム作品・CG作品を展示します。

株式会社カプコンが主催する、ゲーム制作コンペティション『CAPCOM GAMES COMPETITION』にて、最優秀賞（賞金500万円）などを獲得した『octΩpus』をはじめ、ゲームコンテストの受賞作品や、CG映像作品を展示します。

■開催概要

日程︓2026年1月30日（金）～2月1日（日）

【ビジネスデイ】2026年1月30日(金)

【一般公開日】2026年1月31日（土）・2月1日（日）

会場︓

【ビジネスデイ】

グラングリーン大阪 北館 JAM BASE CONFERENCE 4-1, 4-2 (北区大深町6－38)

【一般公開日】

グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp (北区大深町6－38)

グランフロント大阪 北館1F ナレッジプラザ (北区大深町3-1)

うめきた広場 メインスペース ポイントスペース (北区大深町4-1)

HAL大阪 梅田総合校舎

主催：大阪府

運営：大阪eスポーツ文化普及事業共同企業体、ブロードメディアeスポーツ株式会社、株式会社PACkage

■大阪府eスポーツ推進事業と「Osaka GeN Scramble」について

大阪府では、eスポーツの普及および関連産業の振興を目的として「大阪府eスポーツ推進事業」を展開しています。2025年度は、大阪・関西万博と連動し、7月から9月にかけてOeGG参加メンバーによる多彩なeスポーツ関連イベントを実施し、府民がeスポーツに触れる機会を創出してきました。

「Osaka GeN Scramble」は、これまでに培われた知見やネットワークを結集し、世代や立場を超えて誰もが楽しめる新しいeスポーツの祭典として、大阪から全国へeスポーツの魅力を発信します。

■専門学校 HAL大阪について

ＨＡＬ大阪は、大阪(西口)駅前、徒歩90秒。ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校です。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100％を実現しています。3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く）

