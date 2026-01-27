AIレポート機能の実装例を含む営業支援（SFA）アプリケーションのソース公開型テンプレートを提供開始

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 敏雄、以下 マジックソフトウェア）は、ローコード開発ツール「Magic xpa」を活用したWebブラウザ型業務アプリケーションの開発を支援する、営業支援（SFA）アプリケーションのソース公開型テンプレートを、2026年1月27日より提供開始します。

本テンプレートは、営業活動を題材としたWebブラウザ型業務アプリケーションの実装例として提供されるもので、顧客情報や営業活動履歴、受注実績などを、PC・スマートフォン・タブレットといった複数のデバイスから入力・参照できる構成となっています。

SIerや開発パートナーによるシステム構築用途に加え、一般事業会社の情報システム部門が内製開発として Magic xpa を利用するケースも想定しています。提案用途から業務アプリケーション開発のベースまで、幅広い活用が可能です。

なお、本製品は Magic xpa の開発者ライセンスをお持ちの方向けに提供される、Magic xpa を活用した開発支援用の関連製品です。

■提供名称について

本テンプレートは、提供上の製品名を「おしえてスマホ」として展開される、Magic xpa 向けの営業支援（SFA）アプリケーションテンプレートです。

名称は提供開始時点のものを踏襲していますが、本製品はスマートフォン用途に限定されない、Webブラウザ型業務アプリケーションの実装サンプルとして位置づけられています。

本製品は、ローコード開発ツール「Magic xpa」を用いて構築されたWebブラウザ型SFAテンプレートであり、Magic xpa を活用した業務アプリケーション開発における、設計・構成・実装の具体例として利用できます。

■製品提供の背景

近年、営業活動においては、外出先や移動中でも業務を継続できるWebブラウザ型業務アプリケーションへのニーズが高まっています。一方で、こうしたアプリケーションを一から設計・開発するには、画面設計、データ管理、既存システムとの連携、セキュリティへの配慮など、多くの工数が必要となります。

また、業務アプリケーションへのAI活用についても関心が高まる一方で、実際の業務フローの中にどのように組み込むかについては、具体的な実装イメージを描きにくいという課題があります。

本テンプレートは、営業支援という汎用性の高いテーマを題材に、Webブラウザで利用できる業務アプリケーションの構成例と、AI機能を組み込んだ実装例を提供することで、Magic xpa を用いた業務アプリケーション開発を支援します。

■主な特長

１. 営業活動を支援するWebブラウザ型SFA機能

顧客情報、受注実績、営業活動履歴などを一元管理し、PC・スマートフォン・タブレットからリアルタイムに参照・更新できます。

訪問前の情報確認や、移動中のスキマ時間を活用した活動報告の入力など、営業業務の効率化を支援します。

２. AI機能を組み込んだ営業支援の実装例

営業担当者が入力した日報を要約し、質問を投げかけることで必要な情報を効率的に把握できるAIレポート機能を搭載しています。

Magic xpa を用いた業務アプリケーションへのAI活用例として、開発者が実装を学ぶための参考としても利用できます。

３. ソース公開・カスタマイズ前提のテンプレート

本製品はソースコードを公開しており、業務要件に応じた機能追加や画面変更が可能です。Webブラウザ型業務アプリケーション開発のベースとして、提案用途や自社ソリューション構築に柔軟に活用できます。

■想定ユーザー

・ Magic xpa を利用したシステム開発を行う SIer・パートナー企業の開発者様

・ Webブラウザで利用できる業務アプリケーション開発を検討している Magic xpa 開発者様

・ 既存顧客への提案強化や、新たなWeb／スマートフォン対応案件の獲得を目指すパートナー企業様

・ 一般事業会社において、情報システム部門が内製開発として Magic xpa を利用する担当者様

■利用シーン

・営業担当者としての利用シーン

営業担当者は、外出先や移動中でも、Webブラウザを通じて顧客情報や商談状況を確認し、活動内容をその場で入力できます。

日々の営業活動をリアルタイムに記録することで、報告業務の効率化と情報の鮮度向上を支援します。

１.活動記録一覧

２.商談明細一覧

３.活動記録入力

・管理職（経営者・マネージャー）としての利用シーン

管理職やマネージャーは、担当者ごとの活動状況やコメントをWebブラウザ上で確認でき、営業組織全体の動きを把握できます。

現場の状況をタイムリーに把握することで、的確な指示やフォローにつなげることが可能です。

４.コメント確認

５.担当別活動状況

６.AIレポート

※掲載している画面はテンプレートの一例です。

実際の画面構成や機能は、業務要件に応じてカスタマイズ可能です。

■ライセンスポリシー

「おしえてスマホ」は、会社単位で提供されるライセンス体系を採用しています。

SIerや Magic xpa パートナー企業においては、本テンプレートをベースにカスタマイズを行い、自社ソリューションとして提供・再販することが可能です。また、カスタマイズして再販する際には、最初の案件時に所定の再販ライセンス費用が必要となります。

一般事業会社の情報システム部門においても、内製開発用途として利用でき、業務要件に応じた改修や機能拡張が行えます。

なお、実運用環境での利用には、別途 Magic xpa の実行ライセンスが必要となります。

ライセンス条件の詳細については、お問い合わせください。

■製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2792/table/51_1_76138e56b0ecf15f644c216ef8383e9b.jpg?v=202601270221 ]

■製品情報・関連ページ

本テンプレートの詳細および提供条件については、以下の製品紹介ページをご参照ください。

製品情報 :https://www.magicsoftware.com/ja/other-products/oshiete-sumaho/■マジックソフトウェア・ジャパン株式会社について

全世界50カ国以上にビジネスネットワークを持つマジックソフトウェア・エンタープライゼス（NASDAQ：MGIC）の100%出資による日本法人です。

東京（本社）、札幌、仙台、信越、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡の全国主要9都市に拠点を展開。全国800社以上のパートナーと連携し、ローコード開発ツール「Magic xpa」と、データ連携プラットフォーム「Magic xpi」を中心に、ソリューションとサービスを提供しています。

代表取締役社長 佐藤 敏雄

本社所在地：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー24階

事業内容：

・ アプリケーションプラットフォーム「Magic xpa」の仕入、製造、販売業務

・ データ連携ソリューション「Magic xpi」の仕入、製造、販売業務

・ プロフェッショナルサービス：ツール製品の教育、サポート業務、関連プロジェクトの支援業務、アプリケーション・システムの受託開発業務の提供