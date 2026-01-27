【おにぎりトレンド予測2026】2026年、おにぎりは「世界に広がり、価格で役割が分かれ、一個で食事を完結させる食」へ進化する

一般社団法人おにぎり協会

一般社団法人おにぎり協会（以下、おにぎり協会）は、2026年のおにぎりトレンド予測を発表します。同時に2025年に発表したトレンドの振り返りも記載します。

本予測は、おにぎり協会が2025年2月に発表したトレンド予測の振り返りに加え、当協会が実施した「コンビニおにぎり人気調査2026」（対象期間：2025年1月～12月）で得られた各社回答（主要コンビニ4社）や協会が独自に行ってきた調査活動をベースにしています。本トレンド予測は「おにぎりサミット(R)2026」（2026年1月27日開催）にて発表しました。

おにぎり協会は2026年は、おにぎりが「軽食」から「選べる主食」へと役割を拡張する動きが、より明確になる一年になると見立てます。

2026年トレンド予測 サマリー

おにぎり協会が2026年の3大トレンドとして提示するのは、次の3つです。

1.世界食化――おにぎりが「日本食」から「世界食」になる

2.二極完成――プレミアムか、日常か。価格の役割分担が明確になる

3.完結おにぎり――「一個で食事が完結する」おにぎりの台頭

■2025年トレンド予測の振り返り（2025年2月発表分）

2025年2月に3つのトレンドを発表しましたが、その振り返りをお伝えします。

1）グローバルフレーバーの普及（評価：やや当たり）

2025年は、海外の味が「新奇性」ではなく、コンビニ・スーパーのフェア等を通じて“取り込み型”で浸透しました。韓国系や洋風などの要素が、具材や味付けに自然に入り込み、生活者の選択肢として定着し始めています。また、訪日客が日本でおにぎりを体験する機会も増え、認知拡大の土壌が整いました。

2）国産おにぎりのプレミアム化（評価：大当たり）

2025年は、素材・産地・設計思想を“語れる”プレミアムおにぎりが、生活者にとって特別な選択肢としてだけでなく、日常の中でも選ばれる存在になりました。コンビニ各社のラインアップでも、プレミアム帯・高付加価値帯が「一部の企画」ではなく、通年の売れ筋に入り込んだことは象徴的です。

3）カスタマイズおにぎり（評価：やや当たり）

2025年は、おにぎり専門店を中心に、オーダーメイド／トッピング型の“カスタム”が拡大しました。一方で、コンビニ領域では「誰でも選びやすい定番の強さ」が際立つ一年でもあり、カスタマイズはまず専門店側で広がり、次段階として“手軽な半カスタム（選べる具材・構成）”へ進む準備期間だったと捉えています。

■2026年トレンド予測

今年のトレンド予測を発表します。

１.世界食化

―― おにぎりが「日本食」から「世界食」になる

2026年は、おにぎりが海外で「日本食レストランのメニュー」ではなく、その街の日常食として定着し始める転換点になると予測します。小資本・小面積で成立し、テイクアウトと相性がよいおにぎりは、個人店やスモールチェーンが参入しやすい。現地の食材や味覚を取り込みながら、“ローカルに最適化されたおにぎり”が生まれ、寿司・ラーメンに続く日本発のグローバルフードとして存在感を強めていきます。

▼国内で見えている“兆し”

２.二極完成

- 訪日客を含む多様な来店客が集まる場で、おにぎりが「手に取りやすい選択肢」として機能し、体験機会が増えています。- 具材や味の説明を含めた情報設計（例：おいしさが伝わるパッケージ）に各社が取り組み、言語や文化の壁を越えて選びやすくする方向が強まっています。

―― プレミアムか、日常か。価格の役割分担が明確になる

2026年、おにぎりの価格帯は曖昧さを失い、“はっきり二極化”が完成します。

素材や産地、設計思想を語れるプレミアムおにぎりと、毎日手に取れる納得価格のおにぎり。そのどちらかに振り切った商品が増加します。価格は高低の問題ではなく、「いつ・どんな場面で食べるか」という役割の違いを示す指標になります。おにぎりは軽食から“選べる主食”へと位置づけを変えていきます。

▼国内で見えている“兆し”

３. 完結おにぎり

- 「特別感（高付加価値）」と「価格への工夫（お手頃）」の両軸で商品を整え、原材料高騰下でも“納得できる価格設計”が増加傾向にあります。- 低価格帯への支持や伸長が示される一方で、一般社団法人おにぎり協会調査の「コンビニおにぎり人気調査2026」でプレミアム帯おにぎりが上位に入るなど、両方向が同時に強まっています。

―― 「一個で食事が完結する」おにぎりの台頭

2026年は、「一個で満足できる」おにぎりがさらに存在感を増し、“完結する主食”として定番化します。背景にあるのは、忙しい生活の中で食事を効率よく済ませたいというニーズと、主食と主菜を同時に摂りたいという実感です。大きさは単なるボリュームではなく、食事としての完結性を意味します。おにぎりは“軽く食べるもの”から、“きちんと食べるもの”へと役割を広げていきます。

▼国内で見えている“兆し”

■おにぎり協会 代表理事 中村祐介によるコメント

- 「大きい系」「具材感の強いタイプ」が定番化したという回答が「コンビニおにぎり人気調査2026」でも複数社から示され、単発企画ではなく「通年の設計思想」として組み込まれています。- 生活者側の「1個で済ませる」意識（満足感・コスパ）と、供給側の「完結性の設計」が一致し、完結おにぎりはさらに強まると見立てます。

2025年は、定番具材の強さが揺らがない一方で、価格帯の分化と「一個で食事を完結させる」方向がはっきり見えた一年でした。2026年はこの流れが、国内では二極化と完結性として“完成形”に近づき、海外ではローカルに最適化されたおにぎりが増えていくことで、おにぎりの役割がさらに広がると考えています。

おにぎりは、忙しい日常の味方でありながら、文化としても世界へ伸びるポテンシャルを持つ食です。

■参考情報

本トレンド予測は、一般社団法人おにぎり協会による過去のトレンド予測の振り返り、および「コンビニおにぎり人気調査2026」（対象期間：2025年1月～12月、主要コンビニ各社回答）等を参考に、おにぎり協会の見立てとして整理したものです。予測は将来の動向を保証するものではありません。

同日発表の「コンビニおにぎり人気調査2026」はアンケート形式で、対象を主要コンビニ4社とし、通年売れ筋の傾向・価格帯・購買タイミング等を質問しました。

■一般社団法人おにぎり協会について

おにぎり協会は、おにぎりを日本が誇る「ファストフード」「スローフード」「ソウルフード」と定義し、その文化的背景も含めて国内外に普及させていくことを目的とした団体です。今後も同様の調査や情報発信を通じて、おにぎりの価値と可能性を多面的に伝えてまいります。