＜ナチュラルコスメブランドLUSH＞春の訪れを祝う桜の贈り物、季節限定「サクラコレクション」全6種を2月5日（木）より発売

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）は、2026年2月5日(木)より全国79店舗および公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)、公式アプリ(https://apps.apple.com/jp/app/lush-fresh-handmade-cosmetics/id946403534)にて、春の訪れを祝う桜の贈り物として、季節限定の「サクラコレクション」全6種を発売いたします。

美しい日本の桜からインスピレーションを受け誕生したボディソープ『サクラ シャワージェル』や、お湯に広がるトッピングとして塩漬けにした桜の花を含んだバスボム『ハナミ ボム』、春の訪れを喜ぶ鳥や花々をデザインした『ブルーミング スプリング ギフト』、オーガニックコットン100%の素材を使用したギフトラッピングとして繰り返し使えるラッシュオリジナル風呂敷『フォレスト アウェイクン ノットラップ』を含んだ6種を展開いたします。

イメージ画像

LUSH サクラコレクション

【商品数】 全6種（洗浄料1種、入浴料1種、ギフトボックス2種、ラッピングアイテム2種）

【発売日・発売店舗】

・2026年2月5日（木）全国79店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

※公式アプリにて1月22日より『ハナミ ボム』『サクラ シャワージェル』のプレオーダー受付開始、2月5日以降発送予定

・URL：https://www.lush.com/jp/ja/c/white-day

商品概要

季節限定の「サクラコレクション」

今回展開する「サクラコレクション」の中でもボディソープ『サクラ シャワージェル』は美しい日本の桜からインスピレーションを受け誕生したシャワージェルです。心躍る春の訪れをイメージしたオリジナルデザインのラベルは、大胆に咲く桜と春を待つつぼみを躍動感のあるピンクで表現しています。また、ラッシュの循環型容器返却プログラム(https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-impact/bring-it-back/)「BRING IT BACK」対象の容器を使用しているので商品を使ったあともごみにすることなく、大切な資源をリサイクルする環境再生の活動に関わることができます。また、ダイナミックな桜の開花を思わせる『ハナミ ボム』は、ほんのり香る桜の花にお湯を注いだ日本の伝統的な飲み物「桜茶」にインスピレーションをうけ誕生しました。

ハナミ ボム（バスボム）

\1,800（税込）／ 個

3通りも楽しめる！桜が彩る春の喜び

桜の花にお湯を注いだ日本の伝統的な飲み物「桜茶」にインスピレーションをうけ誕生したバスボムです。お湯に溶かせば、淡く色づくピンク色のお湯の中にトッピングとして入れられた塩漬けの桜の花が浮かび、春の訪れを感じさせます。お湯の中で「花開く」ことから、大切な日やおめでたい日に使うバスボムとしておすすめです。ピンク色の桜の形をした蓋を開けると、桜の塩漬けとシーソルト配合の入浴料が入っています。ミネラルをたっぷりと含んでいるシーソルトは、肌を保湿し、なめらかに導きます。イランイランの甘く華やかな香りと、オリエンタルな落ち着いた香りのパチョリをブレンドした繊細かつ心惹かれるフローラルな香りです。ピンク色の桜の形をした蓋、中に入った桜の塩漬けとシーソルト、白色の桜と3回に分けてお使いいただくこともできます。また、ひとつのバスボムとして贅沢にお湯に溶かせばダイナミックに開花をお楽しみいただくこともできます。

サクラ シャワージェル（シャワージェル）

110ｇ／\1,660 (税込)・250ｇ／\3,320（税込）・500ｇ／\5,550（税込）

そよ風を舞う桜を思わせる香りを全身で感じて

春の到来を象徴する桜の花。桜の花を眺めながら、心穏やかなひとときを過ごしたり、大切な人たちとの交流を深めるお花見を楽しむ方も多いと思います。あっという間に過ぎ去る桜の時期ですが、この『サクラ シャワージェル』で全身を洗い上げれば、バスルームでお花見の続きを楽しんでいただけます。『サクラ シャワージェル』には、お肌のコンディションを整える効果のある春を感じるヨモギの葉エキスを配合しています。

また、ラッシュファンには馴染みの『サクラボディスプレー』（定番アイテム）と同系統の香りであるシチリアンレモンオイルがジャスミンエキス、ミモザエキス、オレンジフラワーエキスと織りなすフレッシュなシトラスフローラルノートはそよ風に舞う桜のようです。心躍る桜のイラストとともに春を満喫してください。

桜の儚さに想いを寄せて。季節を祝うグラフィックデザイン

今回のコレクションで採用されたギフトボックス2種、ギフトラッピング2種の春の訪れを喜ぶ鳥や花々を描いたデザインは、日本を拠点に活動するグラフィックデザイナー兼イラストレーター・Josephine Grenierが手がけました。季節を祝う日本の文化、特に桜の開花に抱く「儚さ」や「無常」という詩的な感情からインスピレーションを得たそうです。一つひとつの瞬間を大切にする喜びが春らしい色彩を用いて優しいタッチで描かれています。

春の一服（ギフト）

\1,720（税込）／ 個

ほっと一息。お風呂で一服。

晴れやかな桃の節句を思わせる『雛祭』、穏やかな香りの桜の木の下でゆっくり深呼吸をしている気分になれる『花見』、梅の香りがバスルームに広がり、ウグイスの声が聞こえてきそうな『東風』の3種のバスボムが入ったミニボックスとして展開します。 香りや色、原材料から想像する風景がお風呂に広がり、きっと特別な時間になることでしょう。お茶を楽しむように、繰り返し使える付属のティーバッグにバスボムを入れて使うユニークなバスタイムをお楽しみください。

＜ギフト内容＞

雛祭（バスボム）、花見（バスボム）、東風（バスボム）

ブルーミング スプリング ギフト（ギフト）

\4,700（税込）／ 個

あの人のために選んだ春を告げる香り

咲き誇る桜の美しさに感銘を受けて誕生した数量限定ギフトボックスです。

香り豊かな4種類のアイテムが春のセルフケアタイムを彩ります。『桜小道のポピンズ』は『ブルーミング スプリング ギフト』だけの復活商品です。春にぴったりな桜と蝶をかたどりました。

＜ギフト内容＞

エクイティ（バスボム）、桜小道のポピンズ（ソープ）、ソルティロック（ボディスクラブ）、ときめき（ハンドクリーム）

フォレスト アウェイクン ノットラップ（ノットラップ）

\1,000（税込）／ 50cm x 50cm

春の森が目覚めたのを感じますか？

風呂敷をヒントに生まれた、何度も繰り返し使える数量限定のギフトラッピング用商品です。鳥がさえずり、動物が目覚める森があなたの大切な人に春の訪れを告げます。これから始まる素敵なことが花開きますように。

※素材：オーガニックコットン100%

ユー ミー アンド ザ サクラ ツリー ロクタラップ（ロクタラップ）

\320（税込）／ 35cm x 35cm

桜が見守る、穏やかな時間をあの人に

サステナブルな数量限定ロクタラップでプレゼントの習慣に環境を守る優しい気持ちをプラスしましょう！ 自然の温もりを感じるギフトラッピング用商品で、プレゼントを手渡す時間も桜を愛でる季節の楽しい思い出に。

※素材：ロクタペーパー



サクラコレクションに関してはこちら(https://www.lush.com/jp/ja/c/white-day)

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア：https://www.lush.com/jp/



