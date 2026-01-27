日本におけるいちご伝来の地

長崎県のいちごをテーマにした川柳コンテストを初開催！

～大賞・入選作品には豪華賞品をプレゼント！

【募集期間】令和8年1月15日（木）～令和8年3月31日（火）

JA長崎県いちご部会、JA全農ながさきは、「長崎いちご」の認知度向上を目的に、豪華賞品がプレゼントされる「長崎いちご」をテーマにした川柳コンテストを特設サイトやSNS上で開催しています。なお、「長崎いちご川柳コンテスト」は今回が初開催となります。

日本における「いちご伝来の地」長崎県は、全国有数のいちご産地。収穫後も徹底した鮮度管理で、美味しさも抜群。

今回のコンテストは、そんな長崎いちごの魅力をステキな川柳にしていただき、入選された方に豪華賞品をプレゼントする企画です。

全国有数のいちご産地・長崎県

長崎県は全国有数のいちご産地で、農業産出額は全国第5位（出典：令和6年農林水産省生産農業所得統計）。県内では、大粒でジューシーな「ゆめのか」や、芳醇な香りが特徴の「恋みのり」など、多様な品種が栽培されています。

概要

長崎いちごをテーマに「一般の部」と「中学生以下の部」から川柳を募り、大賞・入選作品には豪華賞品がプレゼントされます。

【募集期間】

令和8年1月15日（木）～令和8年3月31日（火）

【賞品】

＜一般の部＞

大賞（1名）：デジコ3万円分＋長崎いちご食べくらべセット＆グッズ

入選（4名）：長崎いちご食べくらべセット＆グッズ

＜中学生以下の部＞

大賞（1名）：図書カード1万円分＋長崎いちご食べくらべセット＆グッズ

入選（4名）：長崎いちご食べくらべセット＆グッズ

【応募方法】 ※中学生以下の部は特設サイトからの応募のみ

＜方法①＞特設サイトから応募

https://ngs-ichigo.com/senryu2026

＜方法②＞X（旧Twitter）から応募

1)yumenokaichigoをフォロー

2)「＃長崎いちご川柳」をつけて投稿

＜方法③＞Instagramから応募

1)@yumenoka_ichigoをフォロー

2)長崎いちご川柳の投稿のコメント欄に川柳を記入

※応募に関する注意点は特設サイト、X（旧Twitter）、Instagramをご確認ください。

特設サイト Instagram Ｘ



長崎いちごの特徴

現在のような大粒のいちごが日本に入ってきたのは江戸時代末期。オランダ人によって長崎に持ち込まれたことから、当時は“オランダイチゴ”と呼ばれていました。

温暖な気候が特徴の長崎県は、いちごの栽培に適した土地。県内では「ゆめのか」や「恋みのり」といった品種が栽培されています。新鮮ないちごを全国各地に届けるため、収穫後に冷蔵庫に保管し、冷たい状態を保ったまま各市場まで出荷するよう徹底した鮮度管理にこだわっています。

【ゆめのか】大粒でジューシー、甘みと酸味のバランスが絶妙！

【恋みのり】大粒で香りが華やか、甘くて酸味は控えめの上品な味わい

公式WEB サイト：https://yumenoka-ichigo.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumenoka_ichigo/