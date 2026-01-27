¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¥³¥à¥®¤Î¼ýÎÌ¤ò²¼¤²¤ëÍ³²ÊÑ°Û¤Î½üµî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡ÁÆüËÜÉÊ¼ïÇÀÎÓ61¹æ¤Ê¤ÉÀ¤³¦10ÉÊ¼ï¥²¥Î¥àDNA²òÀÏ¡Á
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÌÚ¸¶À¸Êª³Ø¸¦µæ½ê À¶¿å·òÂÀÏºµÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÂç³Ø ¿Ê²½À¸Êª¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ½ê¡¦½êÄ¹¡¦¶µ¼ø·óÇ¤¡Ë¡¢¿·³ãÂç³ØÇÀ³ØÉô ²¬ÅÄË¨»Ò½õ¶µ¡ÊÁ°²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ë¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ö£±¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ëÇÀÎÓ61¹æ¤ò´Þ¤à¡¢À¤³¦¤ÎÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¡ö£²10ÉÊ¼ï¡Ê¿Þ1¡Ë¤Î¥²¥Î¥àDNAÊÑ°Û¡ö£³¤È°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤ÎÂçµ¬ÌÏ²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯½ã²½ÁªÂò¡ÊÅñÂÁ¡Ë¡ö£´¤òÌÖÍåÅª¤Ë¸¡½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º¬¤ÇÈ¯¸½¤·¥³¥à¥®¤ÎÀ¸°é´Ä¶¤Î³ÈÂç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò·²¤Ë¡¢¶¯¤¤½ã²½ÁªÂò¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ä½ã²½ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥³¥à¥®°ÂÄêÀ¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿°é¼ïÀïÎ¬¤ËÍÍÑ¤Ê¾ðÊó´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥Î¥à°é¼ï¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ²Ê³Ø»ï¡ÖCell Reports¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2026Ç¯1·î27Æü¸áÁ°1»þ¸ø³«¡Ë¡£
¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®ÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ëÇÀÎÓ61¹æ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î10ÉÊ¼ï¤Î¥²¥Î¥àDNA¤ò²òÀÏ¤·¡¢Í³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ø¤ÎÁªÂò¤ò¸¡½Ð¤·¤¿
º¬¤ÇÈ¯¸½¤·À¸°é´Ä¶³ÈÂç¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò·²¤ÎÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¡¢¶¯¤¤½ã²½ÁªÂò¤¬¸«¤é¤ì¤¿
DNA¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê°é¼ïµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¸¡½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Î½üµî¤Ë¤è¤ë¼ýÎÌÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë
¿Þ1¡¡²òÀÏ¤ËÍÑ¤¤¤¿À¤³¦¤Î¥³¥à¥®10ÉÊ¼ï¡£¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Î¥²¥Î¥àDNAÇÛÎó¾ðÊó¤È°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£
¸¦µæÇØ·Ê
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿©ÎÈ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¸½ºß¡¢¿×Â®¤Ë¼ýÎÌ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼ï¤ò°é¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¥à¥®¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹¤¤ÌÌÀÑ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¹òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊºîÊª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥à¥®¤ÏÌïÀ¸»þÂå¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¹òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥³¥à¥®²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬Í¢Æþ¾®Çþ¤òÌ±´Ö¤ËÇä¤êÅÏ¤¹²Á³Ê¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇÌó1.5ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¥³¥à¥®À¸»º¤Ï20À¤µªÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢ÂçÉôÊ¬¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¼«µëÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°é¼ï¤Ç¤Ï¡¢¼ýÎÌÁý²Ã¤ä´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¡¢ÉÂ³²¤Ø¤ÎÄñ¹³À¤Ê¤É¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÍÍÑ¤ÊÊÑ°Û¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤¤ÉÊ¼ï¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ýÎÌ¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÍÑ¤ÊÊÑ°Û¤Î¶á¤¯¤ËÌ¤ÃÎ¤ÎÍ³²¤ÊÊÑ°Û¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÍÍÑ¤ÊÊÑ°Û¤À¤±¤ò°é¼ï¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¤Î¹â¼ýÎÌ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤Ï3¼ïÍ³Íè¤Î°Û¼ÁÏ»ÇÜÂÎ¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¾éÄ¹¤ÊÆ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¡Ê½ÅÊ£°äÅÁ»Ò¡Ë¡ö£µ¤ò3¤Ä»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÜ¿ôÂÎ¼ï¡ö£¶¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÆ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¤ËÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÆ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¤ÇÊä´°¤Ç¤¤ë¡Ê¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ë¤¿¤á¡¢Í³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Î±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®ÉÊ¼ïÆ±»Î¤ò¸òÇÛ¤¹¤ë¤È¼ýÎÌ¤¬¾å¤¬¤ë¸½¾Ý¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï»ÇÜÂÎÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¼ýÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µðÂç¤Ê¥²¥Î¥à¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á²òÀÏ¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£À¶¿åµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¿¢Êª¤ÇÇÝ¤Ã¤¿²òÀÏ¼êË¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæÆâÍÆ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¥²¥Î¥àDNAÇÛÎó¤«¤é¤Î°äÅÁ»ÒÆ±Äê¤ÈÂçµ¬ÌÏ°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÜºÙ²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ½ã²½ÁªÂò¡ÊÅñÂÁ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÄêÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£DFEË¡¡ö£· ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢Ï»ÇÜÂÎÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊÑ¤¨¤ëÊÑ°Û¤Î50%°Ê¾å¤¬¶¯¤¤½ã²½ÁªÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ï»ÇÜÂÎÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤Ç¤ÏÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¡Ç½Åª¤Ë¾éÄ¹¤ÊÆ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¤¬¸ß¤¤¤ËÊä´°¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²òÀÏ¤«¤é50%°Ê¾å¤ÎÊÑ°Û¤¬½ã²½ÁªÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢Ï»ÇÜÂÎÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤Ç¤âÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢D¥µ¥Ö¥²¥Î¥à¤Ë¤¢¤ë¡Öº¬¤ÇÆÃ°ÛÅª¤ËÈ¯¸½¤¹¤ë°äÅÁ»Ò·²¡×¤Ç¶¯¤¤½ã²½ÁªÂò¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò·²¤ÏÌó8000Ç¯Á°¤Ë¡¢ÆóÎ³·Ï¥³¥à¥®¤È¡¢D¥²¥Î¥à¤ò»ý¤ÄÌîÀ¸¼ï¥¿¥ë¥Û¥³¥à¥®¤¬¸ò»¨¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Îº¬¤ÇÈ¯¸½¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬µ¯¸»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥³¡¼¥«¥µ¥¹ÃÏÊý¤«¤éÁ´À¤³¦¤ËÊ¬ÉÛ°è¤ò³ÈÂç¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢º¬¤Î·ÁÂÖ¤ÎÊÑ²½¡¢±ÉÍÜµÛ¼ý¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢´¥ÁçÂÑÀ¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É´Ä¶´è·òÀ¤ä¹°èÅ¬±þÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°äÅÁ»Ò¿ô¤¬3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬°é¼ï¡¦¿Ê²½¤òÂ¥¿Ê¤·ÆÀ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£³¤Ä¤ÎÆ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁªÂò¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤¬3ÇÜ¤Î¿ô¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°é¼ï¡¦¿Ê²½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤Î¿ô¤¬3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥³¥à¥®¤Î°é¼ï²ÄÇ½À¡Ê¿Ê²½²ÄÇ½À¡Ë¤ò¾å¾º¤µ¤»¡¢¹¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë´Ä¶´è·òÀ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡¡ÈÆ¥²¥Î¥à¡¢ÈÆ¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¥µ¥Ö¥²¥Î¥à¤´¤È¤Î½¸ÃÄ°äÅÁ³Ø²òÀÏ¤ÈÁªÂò²òÀÏ¤ò¼Â»Ü
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëºîÊªºÏÇÝ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý¤âÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤â¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤Î¿©ÎÈ°ÂÄê¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹â²¹¡¦´¥Áç¤Ê¤É¤Î´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÂ³²¤Ø¤ÎÄñ¹³À¤òÈ÷¤¨¡¢¤«¤Ä¼ýÎÌ¤¬¹â¤¤¥³¥à¥®ÉÊ¼ï¤Î°éÀ®¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¥³¥à¥®¤Î¥²¥Î¥àÇÛÎó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à¡ÊÂçµ¬ÌÏ°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ðÈ×¾ðÊó¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¸òÇÛ°é¼ï¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÉÊ¼ï¡¦·ÏÅý¤òÁªÈ´¤¹¤ë¥²¥Î¥à°é¼ï¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥²¥Î¥àÁ´ÂÎ¤ÎÍ³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ä½ã²½ÁªÂò¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Í³²ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ò½ü¤¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÍÍÑ·Á¼Á¤ò»ý¤ÄÉÊ¼ï¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÇÜ¿ôÂÎ¿¢Êª¤Î¥ß¥ä¥Þ¥Ï¥¿¥¶¥ª¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÜ¿ôÂÎ¿¢Êª¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥à¥®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥»¥¤¥è¥¦¥¢¥Ö¥é¥Ê¤ä¥ï¥¿¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÇÜ¿ôÂÎ¼ï¤Î¥²¥Î¥à°é¼ï¤Ë¤è¤ë¿·ÉÊ¼ï°éÀ®¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÇÜ¿ôÂÎºîÊª¤Ë¤ª¤±¤ëÍ³²ÊÑ°Û¤Î±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¡¢¤è¤êÀºÌ©¤Ê¥²¥Î¥à°é¼ï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæÈñ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢JSPS²Ê¸¦Èñ22H05179¡Ê³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è¡Ö¿¢Êª¤ÎÄ©ÀïÅª¤ÊÈË¿£Å¬±þÀïÎ¬¤ò¶îÆ°¤¹¤ëÎ¾À²Ö¤È¤½¤Î²ÄÁºÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¥²¥Î¥àÆ°ÂÖ¡×¡Ë¡¢22H02316¡¢22K15161¡¢25K18217¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡ËÀïÎ¬ÅªÁÏÂ¤¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶ÈJPMJCR16O3¡ÊCREST¡ÖÇÜ¿ôÂÎ¥Þ¥ë¥Á¥ª¥ß¥¯¥¹µ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶´è·òÀÉÕÍ¿¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ë¡¢JPMJFR243H¡ÊÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¡Ö¿¢Êª¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬»¨¼ï·ÁÀ®µ¡¹½¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥²¥Î¥à¤Î¹Å¤µ¡×¤Î²òÌÀ¡×¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¹ñÎ©²Ê³ØºâÃÄ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Purifying selection on deleterious variants affected by the combination of subgenomes and gene expression in bread wheat
Ãø¼Ô¡§Gwyneth Halstead-Nussloch*, Moeko Okada*, Georg Haberer, Thomas Lux, ASM Faridul Islam, Masaomi Hatakeyama, Roman Briskine, Benjamen White, Anthony Hall, Curtis Pozniak, 10+ Wheat Genome Project, Manuel Spannagl, Timothy Paape$, and Kentaro K. Shimizu$
¡Ê*¡§¶¦Æ±É®Æ¬Ãø¼Ô¡¢$¡§¶¦Æ±ÀÕÇ¤Ãø¼Ô)
·ÇºÜ»¨»ï¡§Cell Reports
DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116785
ÍÑ¸ìÀâÌÀ
*1 ¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¤ÎÊÑ°Û²òÀÏ¤Î´ðÈ×·ÁÀ®¤ò⽬Åª¤È¤·¤Æ⽴¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¹ñºÝ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£⽇ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
*2 ÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¡§¥Ñ¥ó¡¢Ãæ²ÚÌÍ¡¢¤¦¤É¤ó¡¢²Û»ÒÎà¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹¤¯ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥à¥®¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Þ¥«¥í¥Ë¥³¥à¥®¤ò´Þ¤àÆóÎ³·Ï¥³¥à¥®¤È¤Ï¼ï¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
*3 ÊÑ°Û¡§À¸Êª¤ÎÀß·×¿Þ¤Ç¤¢¤ëDNAÇÛÎó¤ËÀ¸¤¸¤ëÊÑ²½¡£ÊÑ°Û¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¡ÊÉ½¸½·¿¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ä°é¼ï¤ËÌòÎ©¤ÄÍÍÑÊÑ°Û¡¢À¸°é¤ËÉÔÍø¤È¤Ê¤ëÍ³²ÊÑ°Û¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£ÊÑ°Û¤Ï¼«Á³¤ËÀ¸¤¸¡¢À¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä¿Ê²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥¢¥ß¥Î»À¤òÊÑ¤¨¤ëÊÑ°Û¤òÃæ¿´¤Ë²òÀÏ¤·¤¿¡£
*4 ½ã²½ÁªÂò¡ÊÅñÂÁ¡Ë¡§À¸Êª¤Î½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸Â¸¡¦ÈË¿£¤ò²¼¤²¤ëÊÑ°Û¤¬¼¡Âè¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Á³ÁªÂò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¡£Í³²¤ÊÊÑ°Û¤ÎÃßÀÑ¤òËÉ¤®¡¢½ÅÍ×¤Ê°äÅÁ»Ò¤äÀ¸Êª¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤¹¡£
*5 Æ±ÁÄ°äÅÁ»Ò¡Ê½ÅÊ£°äÅÁ»Ò¡Ë¡§Æ±¤¸ÁÄÀè¤ËÍ³Íè¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¼ïÆ±»Î¤Î¸ò»¨¤ÈÇÜ¿ôÂÎ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¸ÄÂÎ¤ÎÃæ¤ËÊ£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¤è¤¯»÷¤¿ÇÛÎó¤äµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¡Ç½¤òÊä´°¤·¤¿¤ê°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ØÊ¬²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸Êª¤Î¿Ê²½¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
*6 ÇÜ¿ôÂÎ¼ï¡§²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¥»¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄÀ¸Êª¡£°Û¤Ê¤ë¼ïÆ±»Î¤Î¸ò»¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¥»¥Ã¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¾ì¹ç¡Ê°Û¼ÁÇÜ¿ôÂÎ¡Ë¤È¡¢¸ò»¨¤òÈ¼¤ï¤ººÙË¦Ê¬Îö¤Î²áÄø¤ÇÀ÷¿§ÂÎ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¾ì¹ç¡ÊÆ±¼ÁÇÜ¿ôÂÎ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥à¥®¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÁÄÀè¼ï¤Î¸ò»¨¤ò2ÅÙ·Ð¸³¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿°Û¼ÁÏ»ÇÜÂÎ¤Ç¡¢À÷¿§ÂÎ¥»¥Ã¥È¤ò3ÁÈ»ý¤Ä¡£
*7 DFEË¡¡ÊDistribution of Fitness Effects¡Ë¡§°äÅÁ»Ò¤Ëµ¯¤³¤ëÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬¡¢À¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤«¡¦ÉÔÍø¤«¡¦ÃæÎ©¤«¤òÅý·×Åª¤Ë¿äÄê¤¹¤ë¼êË¡¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤òÊÑ¤¨¤ëÊÑ°Û¡ÊÈóÆ±µÁÃÖ´¹¡Ë¤ÎÉÑÅÙ¤¬¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÊÊÑ°Û¡ÊÆ±µÁÃÖ´¹¡Ë¤è¤ê¤É¤ì¤À¤±Äã¤¤¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¡ÈÍ³²¡É¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ê½ã²½ÁªÂò¤Î¶¯¤µ¡Ë¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£À¶¿åµÒ°÷¶µ¼ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥â¥Ç¥ëÇÜ¿ôÂÎ¿¢Êª¥ß¥ä¥Þ¥Ï¥¿¥¶¥ª¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÇÜ¿ôÂÎ¤Ç¤Î½ã²½ÁªÂò¤Î¶¯¤µ¤Î¸¡½ÐÊýË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñºÝ10+¥³¥à¥®¥²¥Î¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤êÊ£¿ôÉÊ¼ï¤Î¹âÀºÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÉáÄÌ·Ï¥³¥à¥®¤ÇÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
