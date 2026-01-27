



本フォーラムは、全国各地で地方創生に取り組む方々を招聘し、基本構想や地域で取り組まれている好事例を題材に、地方創生をさらに力強く展開していくための議論を深めることを目的として、全国5ブロックで開催するものです。

登壇者フォトセッション

▼詳しくは、対話フォーラム特設ホームページ をご覧ください

フォーラムの参加募集や開催レポート等を順次公開します！

https://www.unei-jimukyoku.jp/chihousousei2_0_forum/

――――――――――――

１月１９日(月)、秋田県、福井県、群馬県に続いて、フォーラム第４弾となる「地方創生対話フォーラム＠九州・沖縄ブロック」を熊本県熊本市で開催しました。

冒頭、黄川田仁志 地域未来戦略担当大臣からの開会挨拶の後、公務でご欠席となった木村敬 熊本県知事からビデオメッセージで来賓挨拶をいただくとともに、竹内信義 同県副知事からもご挨拶をいただきました。竹内副知事の登壇に合わせ、熊本県ＰＲキャラクター「くまモン」も登場してフォーラムに花を添えました。

黄川田大臣 地域未来戦略担当大臣

政策説明では、海老原諭 内閣官房地域未来戦略本部事務局長から、２０２５年末に閣議決定された「地方創生に関する総合戦略」や２０２６年夏に策定予定の「地域未来戦略」に関する説明がありました。

海老原諭 内閣官房地域未来戦略本部事務局長

トークセッションでは、「新生シリコンアイランド九州～広域リージョン連携による産業クラスター形成～」及び 「フードアイランド九州～農水産品の高付加価値化と海外展開～」をテーマに、九州・沖縄の各県で主体的かつ積極的に地方創生に取り組む皆様から、広域的な戦略的産業クラスターの力強い取組や農水産物を中心とした地場産業の高付加価値化、販路開拓の取組等について幅広くご紹介いただくとともに、地域の持つ活力や伸び代をもとにした強い地方経済の創出などについて議論を深めました。

会場の参加者は、登壇者の皆様の熱い語りに引き込まれ、地方創生の議論は大いに盛り上がりました。

トークセッションⅠ



トークセッションⅡ

岸田里佳子 内閣審議官

次回フォーラム（近畿・中四国ブロック）は、２月６日（金）に三木記念ホール（岡山県岡山市）で開催します。詳細、参加申し込みは特設ホームページをご覧ください！

▼対話フォーラム特設ホームページ

フォーラムの案内、開催レポート等を順次公開します！

https://www.unei-jimukyoku.jp/chihousousei2_0_forum/

■主催：内閣官房 地域未来戦略本部事務局

■プログラム （敬称略）

【開会挨拶】 黄川田 仁志 （地域未来戦略担当大臣）

【来賓挨拶】 木村 敬 （熊本県知事） ※ビデオメッセージ

竹内 信義 （熊本県副知事）

【政策説明】 「地方創生の推進について」

海老原 諭 （内閣官房 地域未来戦略本部事務局長）

【トークセッションⅠ】

新生シリコンアイランド九州 ～広域リージョン連携による産業クラスター形成～

・（福岡県） 吉村 貴寛 （一般社団法人九州経済連合会 新生シリコンアイランド九州推進部 部長）

「『新生シリコンアイランド九州』の実現に向けて」

・（佐賀県） 末吉 裕明 （日清紡マイクロデバイスＡＴ株式会社 代表取締役社長

／さが半導体フォーラム 副会長）

「～ミライをつくるTEAM SAGA～佐賀県の半導体産業基盤の強化の推進」

・（熊本県） 中島 一哉 （熊本県商工労働部 産業振興局長）

「くまもとサイエンスパーク構想について」

・（大分県） 鈴木 清己 （株式会社スズキ 代表取締役社長

／九州半導体人材育成等コンソーシアム

サプライチェーン強靭化ワーキンググループ 座長

／大分県LSIクラスター形成推進会議 企画委員長）

「新生シリコンアイランド九州の実現に向けた九州と大分の挑戦」

【トークセッションⅡ】

フードアイランド九州 ～農水産品の高付加価値化と海外展開～

・（長崎県） 木下 秀鷹 （ごと株式会社 顧問／株式会社リージョンクエスト 代表取締役社長

／離島経済新聞社 常務理事／中小企業診断士）

「五島列島から世界へ～さつまいも『ごと芋』の高付加価値化と海外展開～」

・（宮崎県） 奈良迫 洋介 （株式会社くしまアオイファーム 代表取締役社長）

「強い農業はこえていく。さつまいもの輸出戦略と価値創出」

・（鹿児島県） 弓場 秋信 （弓場貿易株式会社 代表取締役／九州の食輸出協議会 会長）

「鹿児島及び九州の農林水産物及び加工品の輸出」

・（沖縄県） 冨澤 正紀 （沖縄県商工労働部 グローバルマーケット戦略課長）

「おきなわブランドを世界へ～付加価値を高めるグローバル戦略～」

・［モデレーター］ トークセッションⅠⅡ 共通

岸田 里佳子 （内閣官房 地域未来戦略本部事務局 内閣審議官）

■お問い合わせ先

内閣官房 地域未来戦略本部事務局

メール：kouhou.sousei.k5s@cas.go.jp

電話：03-5253-2111（大代表） 内線 37127