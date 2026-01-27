SNSの反響を受けて「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のグミを開発！

「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」（40g）

価格：オープンプライス

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味と形状を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」を、2026年2月3日から、全国のコンビニエンスストア、駅売店にて発売します。

近年、急成長を続けるグミ市場は、2024年には市場規模が1,138億円に達しており、直近3年間で約1.8倍に拡大しています。男女問わず幅広く楽しんでいただける新たなグミとして、カップアイスの定番である「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味わいを、いつでもどこでも手軽に楽しめるグミとして再現しました。若年層を中心に、これまでにないユニークなグミ体験をお届けします。

① SNSの反響を受けて開発

② アイスの味を忠実に再現した、コクのある味わいを感じる風味

③ 本物のアイスと瓜二つのカップ型の可愛らしい形状

④ もっちりとした、独特の噛み応えのある食感

商品概要

「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」は、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のコクのある味わいを感じる風味を忠実に再現しており、口の中にアイスを思わせるあの味が広がります。グミの形状はまるで本物のアイスがそのまま小さくなったような可愛らしいカップ型で、見た目の楽しさを演出しました。もっちりとした独特の食感は、アイスとは異なるグミならではの新しい噛み応えです。

開発背景

2024 年 9 月に、当社の公式 X アカウント、「明治 エッセル スーパーカップ【公式】」にて「『明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ』味のスナックとグミ、どちらを食べてみたいか」という問いかけを投稿 ※ し、グミに対して 1,000 件超の「いいね」がつく大きな反響をいただき、実現に向けて開発しました。

※ 明治 エッセル スーパーカップ【公式】による投稿内容 https://x.com/essel_sweets/status/1838413045225156944?s=20

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。