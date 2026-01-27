こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京都が普及を推進する“燃費のいい家”のPRにヤマト住建が協力
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本佳樹、以後「ヤマト住建」）は、東京都が推進する“燃費のいい家”の普及活動に協力し、東京都環境局のサイトにてヤマト住建の家にお住まいのオーナー様へのインタビュー動画や解説ページが公開されました。
■東京エコビルダーズアワード3年連続受賞企業として普及活動に参加
ヤマト住建は東京エコビルダーズアワードを3年連続で受賞するなど、省エネ性能に優れた住宅の普及を行っています。この度東京都環境局が推進する“燃費のいい家”の普及活動において特設サイト「HELLO! 燃費のいい家 ここちよい暮らし」（https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/ ）でヤマト住建のオーナー様インタビューが行われ、動画や解説ページ等が公開されました。
＜ファミリー編＞
プロが解説！「燃費のいい家」住まい手インタビュー〜ファミリー編〜
https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/movie/detail04.html
＜賃貸オーナー編＞
「燃費のいい家」が賃貸オーナーにもたらすメリットとは？
https://www.tokyo-co2down.jp/eco-home/movie/detail07.html
都では高い断熱性能の断熱材や窓を用いたり、省エネ性能の高い照明やエアコンなどを採用したりすることで、人にも地球環境にもやさしい都独自の基準を満たした住宅を「東京ゼロエミ住宅」と名付け普及を行っています。インタビューでは環境性能の高い“燃費のいい家”として、この東京ゼロエミ住宅にお住まいのご家族と賃貸併用住宅にお住まいのオーナー様が、それぞれ光熱費の変化や快適さについてリアルに語られており、ゼロエミ住宅のリアルな暮らしを体感できる内容となっています。
■ヤマト住建は東京ゼロエミ住宅に対応
ヤマト住建では東京ゼロエミ住宅の基準に適応する住宅の建築を推進しています。
(詳細はこちら：https://www.yamatojk.co.jp/sumai/tokyo-zero-emission#movie )
これまで約20年にわたり培ってきた省エネ住宅への技術を活かし、引き続き東京都はもちろん全国各地に燃費のいい家を普及させてまいります。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本 佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
