2026年1月27日

日鉄ソリューションズ株式会社



生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」のリセールパートナー契約を締結

〜システム開発現場の更なる開発生産性の向上を推進〜


日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」を提供するオーティファイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：近澤 良、以下「Autify社」）とテスト自動化プラットフォーム「Autify」及び「Autify」関連サービスのリセールパートナー契約（以下「本契約」）を締結しました。

本契約の締結により、NSSOLの自社ブランド「NSDevia」ファミリーの新たなラインアップとして「Autify」の提供を開始します。E2Eテスト自動化基盤である「Autify Nexus」に加えて、生成AIを活用してソフトウェアのテストケースの作成を効率化するソリューション「Autify Genesis」※1をNSSOLが国内で初めて取り扱うこととなり、システム開発現場における更なる開発生産性の向上を推進していきます。







近年、生成AI技術の普及により、システム開発の現場では生産性と品質の飛躍的な向上が期待されています。一方で、生成AIの出力は常に完全ではなく、モデルの能力を最大限引き出すには高度なプロンプト設計やレビュー体制が欠かせません。日本の開発現場で実効性のある導入を進めるには、意思決定プロセス、レビュー・ドキュメンテーション、厳格な品質要求に即した運用設計が求められます。

NSSOLは、長年のシステム開発で培った国内のお客様の開発プロセス（意思決定、レビュー・ドキュメンテーション、品質要求）への深い理解を強みに、最新の生成AI技術を取り入れて高効率な開発を実現する「NSDevia」の提供を2025年7月に開始しました。

このたび、「NSDevia」ファミリーに生成AIを用いたテスト自動化プラットフォーム「Autify」を加えることで、テスト工程の自動化によるコスト削減、継続性の確保、品質の維持を実現します。加えて、NSSOL社内の開発プロジェクトにも「Autify」を積極活用し、実運用で得た知見をお客様に還元するほか、「Autify」の導入から定着化まで一貫した現場導入支援のサービスも提供する予定です。

テスト自動化プラットフォーム「Autify」とは

デジタル化の進展と社会・市場の変化が速くなっていることに伴い、お客様が抱える課題の解決に求められるスピードは年々上昇しています。一方でシステムに求められる品質の維持と、そのための人材確保に問題を抱えるケースも多いのが実態です。こうした経緯からシステム開発業務では「開発高速化」と「品質維持」の両立を実現することが求められています。

「Autify Nexus」は、ノーコード操作によりシステムのテストを作成・実行できるテスト自動化プラットフォームです。加えて、AIエージェント機能により、チャット形式の指示からテスト作成を支援します。また、生成AIを活用して仕様書を基にテストケースの作成を効率化するソリューション「Autify Genesis」も提供予定です。肥大しがちなテスト工程において、テスターの作業負荷低減や人材不足の解消を目指しています。※2

1. AIエージェント機能を備えたテスト自動化プラットフォーム

直感的なUIにより、専門知識を問わずテストの作成・実行が可能です。実行回数無制限の柔軟な環境に加え、AIエージェント機能によるチャット形式での指示によりテスト作成を支援することで、エンジニアの工数削減と慢性的なテスト人材不足という課題を大幅に軽減します。

2. 生成AIとの共創によるテストシナリオ構築

仕様書や設計書をアップロードし、ユーザーが意図に沿ったワークフローを組み立てることで、AIがその思考を汲み取り、最適なテストケースを生成します。ユーザーのドメイン知識と生成AIの機動力が融合し、高精度かつ納得感のあるテスト設計をスピーディに実現します。

3. 開発サイクルを加速させるシームレスな統合

クラウドやローカルなど場所を問わない実行環境に加え、CI/CDツールとの柔軟な連携をサポートします。開発フローを止めることなく自然な形でテストを組み込めるため、品質向上とリリースサイクルの高速化の両立に寄与します。

NSDeviaとは

NSDeviaは、大きな可能性を持つ生成AIなどの新技術と、多くの日本企業で重視される開発文化やプロセスとの間にあるギャップを埋める「架け橋」として、次世代のSIに対応したソリューションを提供します。その一環として、開発AIエージェント「Jitera」を提供しています。

今後もNSSOLは、「NSDevia」ファミリーを拡充し、生成AIを活用した次世代の開発スタイルを切り開き、お客様の開発生産性と品質のさらなる向上に貢献してまいります。

以上



オーティファイ株式会社 代表取締役CEO 近澤 良氏 コメント

日本屈指のSI実績を有する日鉄ソリューションズ様との提携により、AIを用いて品質保証を圧倒的に効率化し、開発プロセス全体の高度化を強力に推進できることを大変光栄に思います。

日鉄ソリューションズ様が培ってこられた日本の大規模開発現場に根ざした知見を製品開発にも活かしながら、両社の強みを融合させることで、品質とスピードを高い次元で両立するDX支援を実現してまいります。

本パートナーシップを通じて、日本企業のソフトウェア品質向上と競争力強化に継続的に貢献してまいります。

（※1）2026年春以降にご提供開始予定。

（※2）機能の組み合わせ、お客様のご利用環境、アップロードいただくドキュメントの内容等の状況変化により実現可能な機能が異なる場合があります。

・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・NSDevia、NSDevia（ロゴ）は日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

流通・サービスソリューション事業本部 DXビジネス・イノベーションセンター

E-mail：rs-nsdevia-info@jp.nssol.nipponsteel.com

お問合せ：https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/generative-ai/nsdevia/inquiry/

【報道関係お問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ株式会社

管理本部　総務部　広報グループ

E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com

