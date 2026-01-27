「便利」と「衛生」が支える定常需要：CAGR0.6%、2031年17.93億ドル規模に達する家庭用ウォーターサーバー市場
家庭用ウォーターサーバーは、家庭に設置する小型機器であり、常温水、お湯または冷水を提供する。一部の製品は濾過浄化機能を併せ持ち、日常の飲料水ニーズを満たす。
業界発展の特徴：衛生意識とライフスタイル多様化が牽引
家庭用ウォーターサーバー市場の発展は、衛生意識の高まりと健康志向の拡大に強く支えられている。特に都市部を中心に、飲料水の品質や安全性への関心が年々高まっており、家庭で手軽に安心できる水を得る手段としての需要が定着した。さらに共働き家庭の増加や在宅勤務の普及によって、「いつでもすぐに飲める」「沸かす手間が省ける」といった利便性が評価され、キッチン家電の中でも特に高い普及率を維持している。またデザイン性の進化も顕著であり、家具やインテリアに調和するスタイリッシュなモデルが次々登場している。こうした消費者ニーズの多様化と機能価値の向上が、業界の安定した発展を後押ししている。
市場規模と成長動向：安定成長を続ける成熟市場
LP Informationの最新レポート「世界家庭用ウォーターサーバー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/182511/household-water-dispenser）によると、2025年から2031年にかけての世界家庭用ウォーターサーバー市場は年平均成長率（CAGR）0.6%で推移し、2031年には市場規模が17.93億米ドルに達すると予測されている。成長率自体は緩やかではあるが、これは市場がすでに成熟段階に入っていることを示すものであり、需要が安定していることの証左でもある。特に北米、欧州、東アジア地域では、機能性と環境性能を兼ね備えた高付加価値製品へのシフトが顕著である。一方、新興国市場では中間所得層の拡大を背景に、価格競争力と耐久性を重視した普及モデルの需要が高まりつつある。グローバル市場全体としては、生活インフラとしての定常需要を基盤に、環境対応型・スマート型への移行が次の成長エンジンとなる見通しである。
図. 家庭用ウォーターサーバー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340106/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340106/images/bodyimage2】
図. 世界の家庭用ウォーターサーバー市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造企業：多様なプレイヤーによるブランド競争
本市場には、中国のMidea Group、Angel Group、Qinyuan Co., Ltd.、Haier Groupをはじめ、米国のWaterlogicやPrimo、欧州のCulligan、アジアのCloverやAqua Claraなど、多国籍企業が多数参入している。LP Informationの分析によれば、2024年時点で世界の上位10社が売上ベースで約40%のシェアを占めており、グローバルブランドと地域ブランドが混在する競争構造を形成している。大手企業は技術革新とデザイン性の両立に注力し、特に浄水技術やエネルギー効率化、スマートIoT機能の導入によって差別化を図っている。一方、中小メーカーはローカル市場への対応力やメンテナンス体制の柔軟性を強みに、価格競争で一定のポジションを確立している。このように、グローバル規模の技術競争と地域密着型のマーケット戦略が共存することが、同市場の活力を支えているのである。
