【制度は整えたのに、なぜ変わらない？】女性活躍を「姿勢」ではなく「成果」で測る時代へ

株式会社ドットアイ（本社：東京都中央区、代表取締役：大崎 恵理子）は、女性活躍という社会課題に向き合い、企業向けの新サービス「女性活躍診断サービス」の提供を開始しました。

本サービスは、女性のキャリア支援プラットフォーム『SHEHUB（シーハブ）』の運営を通じて蓄積してきた、女性の働く環境や口コミデータを背景に開発されています。

同社は、昨年東京都主催の女性ベンチャー成長促進事業「APT Women（アプト ウィメン）」第10期プログラムに採択され、女性活躍という社会課題に対し、より実効性のあるアプローチを模索してまいりました。

本サービスは、女性活躍を“感覚”や“姿勢”ではなく、データに基づいて判断・改善できる状態をつくることを目的としています。

なぜ“女性活躍”は進まないのか？女性活躍は「姿勢」ではなく「成果」が問われる時代へ

日本では、過去9年間で女性就業者数が約340万人増加するなど、働く女性の数は長期的に増加しています。

また、育児休業や柔軟な働き方など、女性活躍に関する制度整備も進んできました。

一方で企業現場では、

「制度や研修は整えたが、効果が見えない」

「現場の本音が把握できず、施策の手応えがない」

「課題が多く、何から着手すべきかわからない」

といった声が依然として多く聞かれます。

女性活躍に関する取り組みが“点”で終わり、全体像や優先順位が見えないまま施策が積み重なっていることが、成果につながりにくい一因となっています。

こうした背景を踏まえ、株式会社ドットアイは、女性活躍の「今の状態」を客観的に把握し、次の一手につなげるための診断サービスを開発しました。

女性活躍診断とは？

「女性活躍診断」は、女性専門の転職口コミサービス『SHEHUB（シーハブ）』に蓄積された、女性の働く環境やキャリアに関する約4万件の口コミデータを背景に、企業の組織状態を可視化する診断サービスです。

本診断では、サーベイなどの定量データ（満足度・納得感・制度利用状況など）による現状把握に加え、口コミを活用した「ホンネ診断」（自由記述コメントの分析）によって、制度や数値だけでは見えにくい、現場で働く女性の実感や声を読み解きます。

「女性活躍を、感覚ではなくデータで判断できる組織へ」をコンセプトに、定量データ（数値・スコア）× 定性データ（口コミ・ホンネ）を掛け合わせることで、これまで見えづらかった組織内の“ギャップ”や課題を明確にします。

診断結果では、以下のような複数の観点から、期待値と現状の差分（ギャップ）を数値化し、企業の現在地を一目で把握することが可能です。

■採用・配置・登用・育成

■評価制度・働き方の柔軟性・復職の仕組み







サービスの特徴

①感覚ではなく、データで判断できる

女性活躍に関する取り組みを、口コミデータと診断結果に基づいて可視化。

属人的な印象や一部の声に偏らず、事実ベースで課題を把握できます。

② 経営・人事と現場の「認識ギャップ」を可視化

経営層・人事が想定する状態と、実際に働く女性社員の実感との差を、数値とコメントの両面から抽出します。

表に出にくいボトルネックや、制度が機能していない要因を明らかにします。

③ 診断で終わらず、課題別ソリューションまで一気通貫

診断結果をもとに、研修設計・制度設計・1on1・伴走支援など、企業ごとの課題に応じた具体的な打ち手を整理・提示します。

「調査して終わり」ではなく、実行・改善につなげることを重視しています。

想定される活用シーン

■「取り組んでいるはずなのに、成果が見えない」と感じている企業

■ 女性の採用・定着・育成で、同じ課題を繰り返している企業

■ DEIや人的資本経営を、“方針”ではなく“実態”から進めたい企業

今後の展望

株式会社ドットアイは、女性活躍診断を起点に、女性が長期的に活躍し続けられる組織づくりを支援してまいります。

女性活躍を単なる取り組みやスローガンに留めるのではなく、企業価値の向上や持続的な成長につながる“成果”として実装することを目指し、今後もデータと現場の声を活かしたサービス開発を進めてまいります。

さいごに：理念と社会課題への想い

日本における女性管理職比率は依然として約1割にとどまり、政府が掲げる「30％」の目標には大きな隔たりがあります。さらに、平均的な昇進時期が出産・育児と重なることで、キャリアを継続する難しさが構造的な課題となっています。

SHEHUBは、こうした社会的な壁や情報格差に正面から向き合い、女性が「誰かの正解」ではなく自分自身の納得でキャリアを選べる社会の実現を目指しています。

透明性ある情報と安心できる相談の場を通じて、一人でも多くの女性が自分らしいキャリアを築けるよう支援していくことが、私たちの理念であり使命です。

会社概要

会社名：株式会社ドットアイ

代表者：代表取締役 大粼 恵理子

設立：2024年

所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目5番20号 東京建物八重洲さくら通りビル 三階

事業内容：女性向け転職プラットフォーム『SHEHUB（シーハブ）』の企画・運営

公式サイト：https://doti.co.jp/

サービスサイト：https://shehub.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ドットアイ 広報担当

E-mail：info@doti.co.jp