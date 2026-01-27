単一紙用コーディング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（紫外線硬化式、熱転写式）・分析レポートを発表
2026年1月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「単一紙用コーディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、単一紙用コーディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の単一紙用コーディング機市場規模は2024年に994百万ドルと評価されています。
印刷、包装、医薬品、食品分野を中心に製品識別や表示に対する要求が高まっており、市場は安定的に拡大しています。今後も需要は堅調に推移し、2031年には市場規模が1255百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.4パーセントと見込まれています。
また、本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が競争構造や地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要
単一紙用コーディング機は、枚葉紙やカード、ラベルなどの媒体に対してインクジェット方式で印字を行うために設計された装置です。生産日、ロット番号、使用期限、バーコード、二次元コード、注意表示や図柄など、製品情報の表示を目的として幅広く利用されています。
印刷や包装分野に加え、医薬品や食品分野においても重要な役割を果たしており、正確性と視認性が求められる工程で不可欠な設備となっています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界の単一紙用コーディング機市場について、定量的分析と定性的分析を組み合わせて包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、装置タイプ別、用途別に市場動向を分析し、需要と供給の変化、競争環境の特徴を明らかにしています。
市場環境が変化し続ける中で、競争状況や需給動向、需要変動を引き起こす主要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模の予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までを対象に行われています。地域別および国別の詳細な見通しに加え、装置タイプ別、用途別の成長動向も示されています。
これにより、将来性の高い分野や市場機会を把握でき、事業計画や投資判断に活用できる情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、単一紙用コーディング機の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、ならびに市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、企業の戦略立案や意思決定に役立つ市場情報を提供しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、BOBST Group、KBA、Videojet Technologies、Linx Printing Technologies、Oce、Markem-Imaje、McLantis Group、Tianjin Masterwork Technology、Shenzhen Shengde Jingyue Technology、Shanghai Dragen Printing Machineryなどの企業が主要な市場参加者として取り上げられています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を基に比較分析が行われています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「単一紙用コーディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、単一紙用コーディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の単一紙用コーディング機市場規模は2024年に994百万ドルと評価されています。
印刷、包装、医薬品、食品分野を中心に製品識別や表示に対する要求が高まっており、市場は安定的に拡大しています。今後も需要は堅調に推移し、2031年には市場規模が1255百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.4パーセントと見込まれています。
また、本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が競争構造や地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要
単一紙用コーディング機は、枚葉紙やカード、ラベルなどの媒体に対してインクジェット方式で印字を行うために設計された装置です。生産日、ロット番号、使用期限、バーコード、二次元コード、注意表示や図柄など、製品情報の表示を目的として幅広く利用されています。
印刷や包装分野に加え、医薬品や食品分野においても重要な役割を果たしており、正確性と視認性が求められる工程で不可欠な設備となっています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界の単一紙用コーディング機市場について、定量的分析と定性的分析を組み合わせて包括的に整理しています。メーカー別、地域別、国別、装置タイプ別、用途別に市場動向を分析し、需要と供給の変化、競争環境の特徴を明らかにしています。
市場環境が変化し続ける中で、競争状況や需給動向、需要変動を引き起こす主要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模の予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までを対象に行われています。地域別および国別の詳細な見通しに加え、装置タイプ別、用途別の成長動向も示されています。
これにより、将来性の高い分野や市場機会を把握でき、事業計画や投資判断に活用できる情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、単一紙用コーディング機の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、ならびに市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、企業の戦略立案や意思決定に役立つ市場情報を提供しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、BOBST Group、KBA、Videojet Technologies、Linx Printing Technologies、Oce、Markem-Imaje、McLantis Group、Tianjin Masterwork Technology、Shenzhen Shengde Jingyue Technology、Shanghai Dragen Printing Machineryなどの企業が主要な市場参加者として取り上げられています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向を基に比較分析が行われています。