DUNLOP「e. SPORT MAXX｣が日産自動車株式会社の新型「日産リーフ｣に装着
発行:2026年1月27日
DUNLOP （社名：住友ゴム工業(株)、社長：山本悟）は、日産自動車株式会社が2026年1月に日本市場で発売した新型｢日産リーフ｣ B7グレードの新車装着用タイヤとしてDUNLOP（ダンロップ）｢e. SPORT MAXX（イー スポーツマックス）｣の納入を開始しました。
新型「日産リーフ」は洗練された大胆なスタイルと快適な室内空間を両立した、次世代のクロスオーバーEVです。乗る人すべてが気持ちよくドライブでき、誰もが安心して乗れるEVを目指して、その性能を磨き上げた車両です。
今回装着される｢e. SPORT MAXX｣はEVに求められる航続距離の向上を実現するため、路面と接するトレッドゴムに新配合の材料を採用し、転がり抵抗の低減を実現しました。
また、パターンデザインにおいては、ブロック配列を最適化することで、走行時のノイズを抑え、高い静粛性能を実現しました。
さらに、タイヤ側面のブランドロゴには、当社独自の黒色デザイン技術「Nano Black（ナノブラック）」※を採用し、視認性とデザイン性を高めることで高級感を演出しています。
「e. SPORT MAXX」
■グレード別当社装着サイズ（●：装着）
※「Nano Black（ナノブラック）」
