TVアニメ「らき☆すた」初となる LINEスタンプと着せかえがインクルーズより一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプと着せかえショップにて、TVアニメ「らき☆すた」のスタンプとLINE着せかえを2026年1月27日（火）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340043/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340043/images/bodyimage2】
TVアニメ「らき☆すた」初となるスタンプとLINE着せかえが【インクルーズの販売アカウント】より一斉に配信を開始！平成を代表する作品である「らき☆すた」が、令和にLINEでお楽しみいただけます。「らき☆すた」の世界観を、LINEスタンプとLINE着せかえでお楽しみください！
■商品概要
＜LINEスタンプ＞
【タイトル】TVアニメ『らき☆すた』Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32676847
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
＜LINE着せかえ＞
【タイトル】TVアニメ「らき☆すた」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=18f0b311-4843-454d-ac1f-2bc439de6490
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■TVアニメ「らき☆すた」
おたくな女の子「泉こなた」のボケに突っ込む普通の女の子「柊かがみ」を中心とした、ゆるゆるーな、何でもない女子高生の日常を面白おかしく描く４コマ漫画を元にした斬新な作品。「あ、それよくあるよねーー」と言った共感できる出来事を素直に描いた生活芝居。
【OFFICIAL SITE】https://lucky-ch.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/AnimeLuckystar
(C)美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
