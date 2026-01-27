レポートオーシャン株式会社プレスリリース : タイ美容医療市場は高度美容施術・医療ツーリズム需要拡大を背景に成長加速し先進デバイス導入と民間クリニック投資拡大により2033年までに45億米ドル規模へ拡
タイ美容医療市場は、2024年から2033年までに19億米ドルから45億米ドルに達すると予測され、予測期間において年平均成長率（CAGR）は9.7%に達すると見込まれています。美容医療は、患者の身体的外観を変えるための処置を含む広範な専門分野であり、特に低侵襲治療の採用拡大に伴い、急速な成長を遂げています。本市場では、患者の安全性と治療効果を両立させる先進技術が求められており、ますます多くの人々が美容医療を利用するようになっています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：低侵襲治療の人気拡大
低侵襲治療は、美容医療においてその重要性を増しています。これらの治療法は、一般的に手術に比べて回復が早く、患者への負担が少ないため、非常に人気があります。特に、高周波、レーザー、超音波、最新の注入剤を駆使した治療法が、より安全で快適な美容治療を提供しています。これらの治療は、全身麻酔を必要とせず、瘢痕や感染のリスクも低いため、患者が安心して選択できる方法としてますます普及しています。
市場の制約：規制遵守と安全基準
タイ美容医療市場においては、厳しい規制と安全基準が適用されており、これが市場の発展における重要な要素となっています。医療用美容システムは、安全性を保証するために厳格な監視が必要です。これにより、新規参入の障壁が高く、製品承認の遅れや治療費の増加が市場成長に影響を与える要因となっています。また、規制に従うためには、医師や施設の継続的なトレーニングが求められるため、柔軟性の面で制約が生じることもあります。
市場機会
美容医療への需要増加：25～65歳の人口増加
タイの人口構成において、25歳から65歳の年齢層が大きな割合を占めており、この層は美容医療の主要なターゲット層となっています。社会的な美の基準やソーシャルメディアの影響により、年齢に関係なく美容施術に対する関心が高まり、特に若年層や中高年層が若返りやアンチエイジングを目的として美容治療を受ける傾向が強まっています。このような人口動態は、今後の美容医療市場において成長機会を提供すると期待されています。
主要企業のリスト：
● Dermaster Co., Ltd.
● BSL Clinic
● Thai Medical Vacation
● Bumrungrad International Hospital
● Dr. Orawan Holistic Dermatology & Anti-Aging Institute
● Nirunda International Aesthetic Clinic
市場セグメンテーションの洞察
手続きタイプ別：侵襲的治療から非侵襲的治療へのシフト
2024年、タイの美容医療市場においては、侵襲的手術が市場収益の大部分を占めました。特に、タイの医療システムは欧米に比べて手術費用が安価であり、患者は手術費用を大幅に節約できるため、人気が高まっています。しかし、予測期間においては、非侵襲的治療の需要が急速に増加すると予想されています。非侵襲的治療は、ダウンタイムが短く、痛みが少ないため、患者にとって非常に魅力的な選択肢となっています。
エンドユーザー別：クリニックと美容センターの優位性
2024年において、タイ美容医療市場はクリニックおよび美容センターが主導しており、今後もその市場シェアを維持すると予測されています。タイ国内のクリニック数は1,458軒に達しており、これらの施設は最新の技術を導入することで多くの患者を引き寄せています。特に、タイには国際的な医療機関認定を受けたクリニックが多数存在し、これが患者の信頼を高め、海外からの患者の誘致にも貢献しています。
市場機会
エンドユーザー別：クリニックと美容センターの優位性
