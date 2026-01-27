ハードウェア包装機の世界市場2026年、グローバル市場規模（ねじ包装機、くぎ包装機）・分析レポートを発表
2026年1月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハードウェア包装機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハードウェア包装機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のハードウェア包装機市場規模は2024年に1800百万ドルと評価されています。
製造業、小売、建設、物流分野において、部品の効率的な包装と輸送中の破損防止に対する需要が高まっており、市場は安定的に成長しています。今後も自動化投資や省人化の進展を背景に需要は拡大し、2031年には市場規模が2316百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.7パーセントです。
また、本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策調整が競争環境、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要
ハードウェア包装機は、小型から大型までの機械部品や金物部品を効率的に包装するために設計された専用装置です。ナット、ボルト、ねじ、金具、工具など多様な部品に対応し、輸送や保管時の損傷を防止する役割を担っています。
包装対象や包装仕様に応じて多様な機種が存在し、作業の効率化と品質の均一化を実現します。そのため、製造現場から流通工程まで幅広い分野で重要な設備として利用されています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界のハードウェア包装機市場について、定量的分析と定性的分析を組み合わせた包括的な内容となっています。メーカー別、地域別、国別、装置タイプ別、用途別に市場動向を整理し、需要と供給の変化や競争構造の特徴を明らかにしています。
市場環境が変化する中で、競争状況、需給バランス、需要変動をもたらす主要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模の予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までを対象に行われています。地域別および国別の詳細な見通しに加え、装置タイプ別、用途別の成長動向も示されています。
これにより、将来性の高い市場分野や投資機会を把握でき、長期的な事業計画の策定に役立つ情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、ハードウェア包装機の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、経営判断や事業戦略立案に有用な市場情報を提供しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、Jochamp、Worldepack、Deluxe Industries、Shanghai Feiyu Packaging Machinery Co., Ltd、Zhongshan Xingke Automation、Guangzhou Zhongbai Packaging Equipment Co.,Ltd、Foshan Land Packaging Machinery Co.,Ltd、Guangzhou Mingke Packaging Machine Co., Ltd.、Foshan Ocpack Packaging Machinery Co., Ltd、Today Machineなどの企業が主要な市場参加者として取り上げられています。
