Ãæ¹âÀ¸8,635Ì¾¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è³èÆ°¤Ë±þ±ç´óÉÕ -2025Ç¯ÅÙ¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×´óÉÕ·ë²Ì¤ÎÊó¹ð-
¼¢²ì¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤Î¼«Á³ÂÎ¸³³Ø½¬»ÜÀßBSC¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾åÎÉÉ×¡¢°Ê²¼ BSC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤â¡¢BSC¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¼«Á³ÂÎ¸³³Ø½¬¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸8,635Ì¾¤¬ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢Áí³Û259,330±ß¤¬Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¥¼¥ß¡¦¸¦µæ¼¼¤Î³èÆ°»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¼¢²ì¸©¤Ë¤Ï¡Ö¼¢²ì¸©±þ±ç´óÉÕ¡×¤È¤·¤Æ¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅêÉ¼Àè¡Ê´óÉÕÀè¡Ë¤ÈÅêÉ¼·ë²Ì
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/57467/table/4_1_e274786c7c7f2ebba10fbd3a0a100d78.jpg?v=202601270151 ]
³ÆÂç³Ø¤«¤éÃæ¹âÀ¸¤Ø¤Î¥µ¥ó¥¯¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÅêÉ¼·ë²Ì¤Î¤´Êó¹ð¤È´óÉÕ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ÆÂç³Ø¡¦¥¼¥ß¤è¤êÃæ¹âÀ¸¤Ø¤Î¥µ¥ó¥¯¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¡¡Âç¸¶¥¼¥ß
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»¤ß¤Ê¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êë¤é¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ·ò¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¤Î¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµï¾ì½ê¡×¤ä¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Î³èÆ°¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÇÀÊ¡Ï¢·È¤ò¹Ô¤¦½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¡Ö»°µÙ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤ä³èÆ°¡Ê¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡Ë¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âó¿£Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¡¡ÀÐÀî¥¼¥ß
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀÐÀî¥¼¥ß¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½À¤äÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤¬¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹³Ø¤Ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¡¢³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëµ®½Å¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°³Ø±¡Âç³Ø¡¡¤ß¤Ä¤Ð¤Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤ÎÌª¸»¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÉÄ¿¢¤¨Âå¤ò¤´´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´»Ù±ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉÄÌÚ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³¹¤Ë²Ö¤¬Áý¤¨¡¢¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤¿¤Á¤¬¤è¤êË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°°ìÊâ¤ò¶¦¤ËÊâ¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー°ìÆ±ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
µþÅÔµÌÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¡¡ÌÚ²¼¥¼¥ß
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤´»Ù±çÄº¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï»ñ¸»¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¥ß¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ï¾®¤µ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÃÏµå´Ä¶¤Î»ö¤òÀ¸³è¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢³ÆÀßÃÖ¹»¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¡¦²Ý³°³èÆ°»Ù±çÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï10·î²¼½Ü¤Ë¡Ö°áÎÁ¥í¥¹¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤³Ø±àÂç³Ø¡¡¤È¤â¤¤¤¶µÍÜ¶µ°éµ¡¹½
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê²¹¤«¤¯µ®½Å¤Ê¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Åì³¤³Ø±àÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡Ö¶Ð·ðÀ¿¼Â¡×¤È¶µ°éÍýÇ°¡Ö¶¦À¸¡Ê¤È¤â¤¤¤¡Ë¡×¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¾ì¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤è¤ê¼¯»ùÅç¸©Í¿ÏÀÅç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¿ÏÀÅç¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡Ö³¤¼ÕÈþ¡Ê¤¦¤ó¤¸¤ã¤ß¡Ë¡×ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éÉºÃå¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ß¤Î²ó¼ý³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¡Ö³¤ÍÎ¤´¤ßÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ÎPRÆ°²èºîÀ®Èñ¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Í¿ÏÀÅç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤Ë³Ø¤Ó¡¢¡ÖÀ¸¤«¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¸©¡¡¼¢²ì±þ±ç´óÉÕ¡ÖÈþ¤·¤¤ÈüÇÊ¸Ð¤ò¼é¤í¤¦¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´óÉí¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿´óÉí¶â¤Ï¡¢³°ÍèÀ¸Êª¤Î¶î½ü¡¦³ÈÂçËÉ»ß¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë²ÏÀî¤«¤é¤Î±øÂùÉé²Ù¤ä¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÁ´ÁØ½Û´Ä¤ÎÌ¤´°Î»¡¢¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ê¤É¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡´ï¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ë¤«¤ÇÈþ¤·¤¤ÈüÇÊ¸Ð¤ò¼¡À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¡¢º£¸å¤È¤â°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ø¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÊó¹ð¥Ý¥¹¥¿ー
¡ã¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤È¤Ï¡ä
¥ß¥é¥¤¡¢¥¥ÕÅêÉ¼¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©¤òÂ³¤±¤ëÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¥¼¥ß¡¦¸¦µæ¼¼¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
BSC¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ¤Î´óÉÕ¡£
¤½¤Î´óÉÕ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢BSC¤òË¬¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
BSC¤Ë¤Ï¡¢¹»³°³Ø½¬¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬¼¢²ì¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤Ï¡¢²áµî¤Î¿å¼ÁÌäÂê¤ä¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯³°ÍèµûÌäÂê¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£
Ãæ¹âÀ¸¤¬Âç³ØÀ¸¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ë¡Ö»öÁ°³Ø½¬BOOK¡×¤Î1¥Úー¥¸
¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤âÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾¯¤·Àè¤òÊâ¤àÂç³ØÀ¸¤¬¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ø¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÃÎ¤ë¡É¤«¤é¡È±þ±ç¤¹¤ë¡É¤Ø ― ¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤Ó¤ï¸Ð¼«Á³ÂÎ¸³³Ø½¬¤Ç¤Î¥«¥ä¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò
¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¦´¶¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë1É¼¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1É¼¤¬´óÉÕ¶â¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤Î³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÌ¤Íè¤òÁª¤Ó¡¢±þ±ç¡¢Åê»ñ¤¹¤ë·Ð¸³¤Ë¡£
Âç³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ä¼ÂÁ©¤¬¡¢´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¸åÇÚÀ¤Âå¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ì¤¬³èÆ°»ñ¶â¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ä³èÆ°¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹âÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤´óÉÕ¤Î¤«¤¿¤Á
BSC¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëOB¡¦OG¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹½¿Þ¤òÊÑ¤¨¡¢¡ÖÃæ¹âÀ¸¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ø¡×¤È¤¤¤¦´óÉÕ¤Î·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦Ãæ¹âÀ¸¤¬¡¢¾¯¤·Àè¤òÊâ¤¯Âç³ØÀ¸¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤È»Ù±ç¤Î½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤â¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤â¼Â»Ü·èÄê
¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¡¢³èÆ°¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥¼¥ß¤Î¼èºà¤¬½ç¼¡»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤â¡¢Âç³ØÀ¸¤Î³èÆ°¤òÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ËÆÏ¤±¡¢¶¦´¶¤È»Ù±ç¤Î±²¤ò¡¢¤³¤³ÈüÇÊ¸Ð¤«¤éµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó
¡¦BSC¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ß¥é¥¤¡¢¥¥Õ¡×¡¡https://bsc-int.co.jp/sdgs
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
BSC¥¦¥©ー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー
¥ß¥é¥¤¡¢¥¥ÕÃ´Åö¡¡»³ËÜ
077-592-0127
info@bsc-int.co.jp