「楽天コレクション」、アプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場する4組のアイドルグループと「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のコラボレーション企画を実施

特設サイト： https://r10.to/h9xUaz

楽天グループ株式会社が運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」は、スマートフォン向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場する4組のアイドルグループRe:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻの16名と、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ（以下「Ｊリーグ」）が開催する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」とのコラボレーション企画「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」（以下「本企画」）を実施します。

本企画では、コラボ限定のオリジナルデザインを使用したオリジナルコラボグッズの販売を2月10日（火）12:00に開始するほか、3月7日（土）にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）にて開催される明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節「ＦＣ東京 vs. 横浜Ｆ・マリノス」においてスペシャルプログラムを実施します。オリジナルコラボグッズは「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」のオリジナルデザインを使用したアイテムを販売します。詳細は特設サイトにて順次発表します。また、一部オリジナルコラボグッズはコラボ試合の開催場所であるＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）に当日開設する「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグSHOP」にて販売予定です（注）。

ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）にて3月7日（土）に開催予定のスペシャルプログラムでは、アイドルからの応援メッセージをスタジアム内大型ビジョンにて投影予定です。その他、詳細については、2月上旬に特設サイトにて発表予定です。「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」コラボ試合のチケットはＦＣ東京シーズンシート会員（SOCIO）の優先販売が2月7日（土）10:00より、ＦＣ東京ファンクラブ会員（OFFICIAL MEMBERSHIP）の優先販売が2月8日（日）10:00より、一般販売が2月9日（月）10:00より「チケットＦＣ東京（Ｊリーグチケット）」から購入可能です。

また本企画では、2026年2月2日（月）より、多くのファンに本企画の魅力を届けるため東京都内の駅にて交通広告を展開し、コラボビジュアルを掲出します。なお、混雑回避のため、掲出場所の詳細は2026年2月2日（月）に特設サイトや「楽天コレクション」公式X（@Rcollection_PR）等でお知らせします。さらに、Ｊリーグ公式LINEアカウントと友だち登録した方を対象にした「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」オリジナルスタンプの無料配布を1月27日（火）に開始するほか、ＪリーグID登録者限定で、抽選でオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも1月27日（火）より実施します。加えて、「楽天コレクション」公式Xアカウント（@Rcollection_PR）では、本企画の開催を記念した「Xリポストキャンペーン」を実施し、抽選でオリジナルグッズをプレゼントします。

「楽天コレクション」は今後もIPコンテンツを活用し、イベント・商品企画などを中心に、コンテンツの魅力を発信するなどブランド認知拡大の総合プロデュースを行ってまいります。

（注）詳細は特設サイトから確認することが可能です。

■「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」実施概要

・特設サイトURL： https://r10.to/h9xUaz

・ オリジナルコラボグッズ概要

内容： Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバー16名をデザインした「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」オリジナルコラボグッズを販売予定

販売：

・EC一次販売

販売場所： J.LEAGUE ONLINE STORE

販売期間： 2026年2月10日（火）12:00～2026年2月25日（水）23:59

お届け予定： 2026年3月7日（土）のイベント開催前までにお届けします。

※数に限りがあります。予定販売数量に達したときなど、やむを得ず期間内でも受注を一時的に停止または終了する場合があります。

・スタジアム販売

販売場所： ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）

販売日時： 2026年3月7日（土）※時間は後日発表予定

お届け時期： 当日お渡し

販売時間等の詳細： 後日、特設サイトおよび「楽天コレクション」公式X (@Rcollection_PR) にてご案内します。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

・EC二次販売

販売場所： J.LEAGUE ONLINE STORE

販売期間： 2026年3月2日（月）12:00～2026年3月27日（金）23:59

お届け予定： 2026年6月中旬

※詳細は特設サイトから確認することが可能です。



・「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」コラボ試合概要

対象試合： 明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節「ＦＣ東京 vs. 横浜Ｆ・マリノス」ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）

開催日： 2026年3月7日（土）14:00キックオフ

プログラム内容： 試合のキックオフ前にアイドルからの応援メッセージをスタジアム大型ビジョンにて投影予定

※実施時刻は、特設サイトや「楽天コレクション」公式X（@Rcollection_PR）等で発表します。

会場物販： オリジナルコラボグッズをＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグSHOP」にて販売予定

※その他、詳細については、2月上旬に改めて発表予定です。

・「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」コラボ試合チケット概要

販売日時：

ＦＣ東京シーズンシート会員（SOCIO）優先販売： 2026年2月7日（土）10:00～

ＦＣ東京ファンクラブ会員（OFFICIAL MEMBERSHIP）優先販売： 2026年2月8日（日）10:00～

一般販売： 2026年2月9日（月）10:00～

※本チケットは、上記に記載されている発売日時以降に「チケットＦＣ東京（Ｊリーグチケット）」から購入することが可能です。

チケットＦＣ東京（Ｊリーグチケット）： https://www.jleague-ticket.jp/club/to/

・交通広告概要

掲出期間： 2026年2月2日（月）～2026年2月8日（日）

掲出場所： 都内駅広告

※混雑回避のため、掲出場所の詳細は2026年2月2日（月）に特設サイト・「楽天コレクション」公式X （@Rcollection_PR） 等でお知らせします

内容： Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバーをフィーチャーしたコラボビジュアルを掲出

・LINEスタンプ無料配布概要

配布期間： 2026年1月27日（火）～2026年2月23日（月）23:59

配布場所： LINE STORE

内容： Re:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻのメンバーをデザインした「Ｊリーグ×アイドリッシュセブン オリジナルスタンプ」（全16種）を無料配布

取得方法： Ｊリーグ公式LINEアカウント（LINE ID：@j.league）を友だち追加することで16種類のオリジナルスタンプが無料でダウンロードできます。

スタンプ利用期限： ダウンロードから180日

※詳細は特設サイトから確認することが可能です。

・ＪリーグID登録者限定プレゼントキャンペーン

応募期間： 2026年1月27日（火）11：00～2026年2月23日（月）23:59

応募方法： ＪリーグID登録後、特設サイトのキャンペーンページから応募が可能

賞品： 「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」オリジナルボール

当選発表： 当選者への発送をもって発表に代えさせていただきます

※詳細は特設サイトから確認することが可能です。

・Xリポストキャンペーン概要

応募期間： 2026年1月27日（火）～2026年3月27日（金）23:59

応募方法： 「楽天コレクション」公式Xアカウント（@Rcollection_PR）をフォローおよび対象の投稿をリポスト

当選者数： 抽選で5名

当選発表： Xのダイレクトメッセージにてご連絡

※景品内容の詳細は2026年2月2日（月）に特設サイト・「楽天コレクション」公式X（@Rcollection_PR）等で情報更新予定です。

■「楽天コレクション」について

「楽天コレクション」は、楽天グループ株式会社が運営する、人気キャラクターなどの商品展開に特化したオンラインエンターテインメントサービスです。IPコンテンツを活用し、イベント・商品企画などを中心に、コンテンツの魅力を発信するなどブランド認知拡大の総合プロデュースを行っています。

「楽天コレクション」公式X： https://x.com/Rcollection_PR

■「アイドリッシュセブン」について

『アイドリッシュセブン』は「仲間と共に成長するアイドル」をキーコンセプトにしたメディアミックスプロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽、ライブイベント、アニメ、書籍など多岐にわたり展開しています。本作に登場するアイドルグループRe:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻは、音楽活動を軸に幅広く活動を展開しています。

公式サイト： https://idolish7.com/

■「Ｊリーグ」について

日本のプロサッカーリーグで1993年に10クラブでスタートして以来、全国42都道府県に60クラブまで規模を拡大。2026年は、未来に向けた次の一歩として2月より「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」を開催し、さらに8月にはシーズン移行後初の2026/27シーズンが開幕する。

公式サイト： https://www.jleague.jp/

■著作表記

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc. (C)J.LEAGUE