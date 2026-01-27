ペッツファーストグループ 里親探し活動レポート 2025年12月度

ペッツファーストホールディングス株式会社

ペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、社長：正宗 伸麻）は、「Pets always come first」を理念に掲げ、ペットの一生に寄り添う企業です。当社グループでは、すべてのペットが家族と共に幸せな生涯を送れるよう、さまざまな取り組みを行っており、その一環として里親探し活動も実施しています。

2025年の1年間における里親探し活動実績と、現在里親を募集しているペットについてご紹介します。

■ペッツファーストグループの里親探し活動とは

１. 要ケアペット

当社が運営するペットショップ「P's-first」では、販売前の健康検査において健康管理に細心の注意を払っていますが、疾患が確認されるペットもいます。そのようなペットに対しては、ペッツファースト動物病院や当社グループのウェルネス管理センターで適切な治療を施します。継続的な投薬や定期的なケアが必要となるペットについては、十分な療養期間を経た上で、その特性をご理解いただけるご家族を里親として探します。

２. アダプションペット

当社では、いかなる場合でも終生飼養を条件としてペットを販売していますが、飼い主の逝去や長期入院など、予期せぬやむを得ない事情が発生した際には、行き場を失う不幸なペットが発生しないよう、ペットの受け入れと里親探し代行を実施しています。

３. 保護犬・猫の譲渡活動

日本におけるペットの殺処分数を減らすため、2013年より保護犬・猫の譲渡活動を行っています。動物愛護センターや保健所などで保護されたペットを、健康診断や性格の見極めを慎重に行った上で預かり、社内検疫期間を経て里親探しを実施しています。

どのような背景を持つペットでも生涯を全うできるよう、最良の家族を見つけ出すことが、「Pets always come first」を掲げるペッツファーストの使命です。

※１.２.について対象となるペットはP's-first直営店において販売対象のペットとなります。

■2025年の譲渡会開催および年間譲渡実績

・ペットケア＆アダプションセンター日光にて5回の譲渡会を開催

2025年は、ペットケア＆アダプションセンター日光にて、計5回の譲渡会を開催しました。

「ふれあい」をテーマに、ワンちゃん専用のふれあい広場や屋外おさんぽ広場、ネコちゃん専用の屋内ふれあいスペースを設け、ペットと来場者の皆様がじっくり触れ合える場を大切にしてきました。

・出張譲渡会の開催

▲ワンちゃん専用のふれあい広場▲ネコちゃん専用のふれあい広場

より多くのペットに家族との出会いを届けるため、2025年からは新たな取り組みとして、栃木県内の複数施設にて延べ3回の「出張譲渡会」を開催しました。

日頃からの譲渡活動とあわせて、ペットケア＆アダプションセンター日光の取り組みを知っていただく機会にもなりました。

・「ドッグフェスタNIKKO」を初開催

▲道の駅うつのみや ろまんちっく村にて▲道の駅 湧水の郷しおやにて

2025年10月には、旧野口小学校（栃木県日光市）を会場に、ペットと一緒に楽しめるイベント「ドッグフェスタNIKKO」を開催しました。

校庭ではドッグショーやペット用品販売、体育館内ではクイズ大会、ドッグマッサージ体験会、食育相談会などを実施し、多くのお客様とペットにご来場いただきました。

イベント内で開催した出張譲渡会では2頭の譲渡が決定し、現在も新しいご家族のもとで幸せに暮らしています。

多くのご好評をいただき、「ドッグフェスタNIKKO」は2026年3月に第2回の開催を予定しています。

・2025年の年間譲渡実績

▲体育館を利用した出張譲渡会の様子▲たくさんのお客様に足をお運びいただきました

これらの取り組みやP’s-first一部店舗での店頭譲渡活動（店頭譲渡活動についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000064020.html)）を通じて、2025年は合計189頭の譲渡ペット（アダプションペット：63頭、要ケアペット：123頭、保護犬・猫：3頭）が里親様にお迎えされました。

今後も、各P’s-first店舗およびペットケア＆アダプションセンター日光を拠点に、ペットと里親様との最良のご縁をつなぐ活動に尽力してまいります。

■里親様の定期レポートより

2025 年に里親様へ譲渡されたペットとそのご家族様の声をご紹介します。

〈要ケアペット〉ミヌエットのフレくん（フレディくんから改名）のご家族様より

毎日、元気に遊んでいます。

とても可愛くて毎日癒されています。大切に育てていきます。

〈保護犬〉マルチーズミックスのリトルBくん（レオくんから改名）のご家族様より

▲遊び好きで、やんちゃなフレくん▲お勉強のお手伝いもします！

Bちゃんが我が家へ来て一週間です｡

先日、ドッグダンス教室のクリスマス会に一緒に参加しました｡

Bちゃんもゲームにたくさん参加し、かなりの活躍でした｡

日々楽しい時間を過ごしています｡

〈要ケアペット〉チワワの来夢くん（らいぞうくんから改名）のご家族様より

▲クリスマスの様子▲先住犬ちゃんとも仲良く過ごしています。（右がリトルBくん）

おもちゃが大好きでよく遊んでます。

最近は先住犬ちゃんをライバルだと思ってるようです。

気まぐれなところもありますが、抱っこが大好きな甘えん坊になりました。

▲マイペースな来夢くん。たくさん甘えることのできるご家族様に巡り合うことができよかったです。■ペットケア＆アダプションセンター日光での譲渡会開催について

ペットケア＆アダプションセンター日光では、2026年も引き続き、ペットと里親様との出会いの機会を広げるため、定期的な譲渡会を開催してまいります。

次回の譲渡会は2026年3月28日（土）「第2回 ドッグフェスタNIKKO」にて出張譲渡会を開催予定となっております。ペット用品やおやつの販売を行うマルシェ、ドッグショー、しつけ相談などペットも飼い主様も楽しむことのできるイベントとなっております。

最新情報は、以下の公式サイト・公式Instagramでもご案内いたします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

▶ペッツファースト公式サイト：https://www.pfirst.jp/

▶ペットケア＆アダプションセンター日光公式Instagram：https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

＜ペットケア&アダプションセンター日光について＞

住所：〒321-2342 栃木県日光市根室323-1

【公式サイト】https://nikko.pfirst.jp/

～公式サイトのリニューアルを実施しました～

ペットケア＆アダプションセンター日光や当施設で暮らすペットについてより一層知っていただくべく、公式サイトのリニューアルを実施いたしました。

●譲渡会・イベント情報をトップページに掲載

●里親募集中のペットを検索可能（種類／性別／年齢／区分）

●Instagramと連携し動画・今後のケア情報を発信

里親様との出会いを待つペットや当施設で実施しているサービスについても知っていただくきっかけとなりましたら幸いです。

■里親募集中のペットについて

現在、ペットケア＆アダプションセンター日光には2025年12月末時点で79頭が生活し、主に治療を終えた、または回復期にある74頭が里親を募集中です。なお、3頭は里親探し代行サービスの猶予期間中のため募集待ち、1頭は治療中、1頭は終生飼養を行う予定です。

最後に、現在、ペットケア＆アダプションセンター日光にて生活をしながら、里親様を募集しているヒノエちゃんとシエルくんをご紹介します。

１. ヒノエちゃん（女の子（避妊手術済） /2015年3月14日生まれ

穏やかで、優しい性格の四国犬の女の子です♪

動物愛護センターで保護された保護犬です。

お散歩や遊びが大好きで、お散歩中は特に楽しそうな笑顔を見せてくれます。はじめは臆病な面もありますが、慣れると元気いっぱいな姿を見せてくれます。

ヒノエちゃんとたくさん一緒に遊んでくださる里親様を募集しております。

Instagram :https://www.instagram.com/p/C-jjMopPPu0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1２. シエルくん（男の子） / 2024年10月28日生まれ

おっとり、マイペースなシエルくん。

下半身に力が入りにくいため、歩く、走る等も多少困難な面も見られますが、前足を上手に使って遊んでいます。また、高い場所への上り下りも少しずつできるようになってきました。

日常生活では、床を滑りにくくしていただく等、踏ん張りがきくような環境を整えていただきたいです。

シエルくんについてご理解いただき、たくさんの愛情を注いでくださる里親様を募集しております。

Instagram :https://www.instagram.com/p/DK87HcQTOCA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&img_index=1

その他の里親募集中のペットも、下記サイト・SNSよりご確認いただけます。面会のご希望やお問い合わせは、こちら(https://nikko.pfirst.jp/contact)から受け付けております。

【公式Instagram】https://www.instagram.com/petcare_adoption_nikko/

【公式Youtube】https://youtube.com/@pfirst_nikko?si=dXSFQpN7Xe3Gm5hq

【里親募集中のペット一覧】https://nikko.pfirst.jp/contents/adoption_available/

私たちは、受け入れたすべてのペットの命に責任を持ち、ペットとご家族が幸せなペットライフを送れるよう、これからも里親探し活動とその支援を続けてまいります。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,281名（うち獣医師 97名 愛玩動物看護師 119名※業務委託含む）2025年12月1日時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報室

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野