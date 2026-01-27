たのしい幼稚園2026年３月号の付録『名探偵プリキュア！ おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつつき おえかきてちょう』でプリキュアといつでも一緒！
株式会社講談社
株式会社講談社は『たのしい幼稚園３月号』を2026年１月30日に発売します。特別付録は『名探偵プリキュア！ おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつつき おえかきてちょう』です。
おえかきてちょうに収納することもできる『おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつ』は、５色の星が連なったとてもかわいらしいデザイン。それぞれの色のえんぴつが付いているので文字を書くのも、色を塗るのもたのしいですよ♪
とじこみ付録には、おえかきを楽しめるメモ帳やメッセージカードもたっぷり！ なぞるだけで『名探偵プリキュア！』が描けるなぞりえシートや、ポチタンのおせわ遊びが楽しめるおせわセットもついてきます。
さらに、プリキュアの着せかえステージも付いているので、色々な遊び方を楽しむことができます。
カードやシールはおかたづけポケットに収納できるので、持ち運びも簡単。
プリキュアといっしょにお出かけしてくださいね。
本誌では新連載『名探偵プリキュア！』も始まります。
新しいプリキュアの活躍をお見逃しなく！
【付録内容】
１.名探偵プリキュア！ おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつつき おえかきてちょう
２.名探偵プリキュア！ ポチタンおせわあそび
３.名探偵プリキュア！ なぞりえシート
４.名探偵プリキュア！ きせかえステージ
５.名探偵プリキュア！ メッセージカード
６.名探偵プリキュア！ メモちょう
７.おかたづけポケット
『たのしい幼稚園 2026年3月号』
定価：2200円（税込）
発売日：2026年1月30日