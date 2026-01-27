たのしい幼稚園2026年３月号の付録『名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう』でプリキュアといつでも一緒！

株式会社講談社

株式会社講談社は『たのしい幼稚園３月号』を2026年１月30日に発売します。特別付録は『名探偵プリキュア！ おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつつき おえかきてちょう』です。

おえかきてちょうに収納することもできる『おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつ』は、５色の星が連なったとてもかわいらしいデザイン。それぞれの色のえんぴつが付いているので文字を書くのも、色を塗るのもたのしいですよ♪

とじこみ付録には、おえかきを楽しめるメモ帳やメッセージカードもたっぷり！ なぞるだけで『名探偵プリキュア！』が描けるなぞりえシートや、ポチタンのおせわ遊びが楽しめるおせわセットもついてきます。

さらに、プリキュアの着せかえステージも付いているので、色々な遊び方を楽しむことができます。

カードやシールはおかたづけポケットに収納できるので、持ち運びも簡単。

プリキュアといっしょにお出かけしてくださいね。

本誌では新連載『名探偵プリキュア！』も始まります。

新しいプリキュアの活躍をお見逃しなく！

【付録内容】

１.名探偵プリキュア！ おほしさまいっぱい！ カラフルロケットえんぴつつき おえかきてちょう

２.名探偵プリキュア！ ポチタンおせわあそび

３.名探偵プリキュア！ なぞりえシート

４.名探偵プリキュア！ きせかえステージ

５.名探偵プリキュア！ メッセージカード

６.名探偵プリキュア！ メモちょう

７.おかたづけポケット

『たのしい幼稚園 2026年3月号』

定価：2200円（税込）

発売日：2026年1月30日