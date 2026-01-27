たのしい幼稚園2026年３月号の付録『名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう』でプリキュアといつでも一緒！

株式会社講談社は『たのしい幼稚園３月号』を2026年１月30日に発売します。特別付録は『名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう』です。



おえかきてちょうに収納することもできる『おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつ』は、５色の星が連なったとてもかわいらしいデザイン。それぞれの色のえんぴつが付いているので文字を書くのも、色を塗るのもたのしいですよ♪



とじこみ付録には、おえかきを楽しめるメモ帳やメッセージカードもたっぷり！　なぞるだけで『名探偵プリキュア！』が描けるなぞりえシートや、ポチタンのおせわ遊びが楽しめるおせわセットもついてきます。



さらに、プリキュアの着せかえステージも付いているので、色々な遊び方を楽しむことができます。



カードやシールはおかたづけポケットに収納できるので、持ち運びも簡単。


プリキュアといっしょにお出かけしてくださいね。




本誌では新連載『名探偵プリキュア！』も始まります。


新しいプリキュアの活躍をお見逃しなく！



【付録内容】


１.名探偵プリキュア！　おほしさまいっぱい！　カラフルロケットえんぴつつき　おえかきてちょう


２.名探偵プリキュア！　ポチタンおせわあそび


３.名探偵プリキュア！　なぞりえシート


４.名探偵プリキュア！　きせかえステージ


５.名探偵プリキュア！　メッセージカード


６.名探偵プリキュア！　メモちょう


７.おかたづけポケット





『たのしい幼稚園　2026年3月号』


定価：2200円（税込）


発売日：2026年1月30日