Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¢¥¨¥ó¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ç¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶ー¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬·èÄê

¥¨¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§±ÛÃÒÄÌ¾¡¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Î¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡Êhttps://www.enjapan.com/¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶ー¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ·èÄê¼Ô¤È¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ·èÄê¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶ー¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦µæ¡¢¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ëºâÌ³´ðÈ×¤ÏÂç³Ø·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âç³Ø¤ÎÍýÇ°¤äÄ©Àï¤ò¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¡¢¶¦´¶¤È¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·Â´¶ÈÀ¸¤ä´ë¶È¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃúÇ«¤Ë¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê´ð¶âÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
90¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¸¦µæ¼Ô¤ä³ØÀ¸¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡ÊDevelopment office²ÝÄ¹¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¸øÊç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÝ¤·¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÂ¿¿ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ³Ø¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Ï¡¢1871Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿²¾ÉÂ±¡¡¦²¾°å³Ø¹»¤ò¸»Î®¤È¤·¡¢150Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦¶þ»Ø¤ÎÃÎÅªÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¡¢¼Ò²ñ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¿Íºà¡ÖÍ¦µ¤¤¢¤ëÃÎ¼±¿Í¡×¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢Âç³Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¼«Î§Åª¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°Âç³Ø´ð¶â¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ³èÆ°¤Î¸¶»ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±´ð¶â¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î´óÉí¤òÊç¤ë¹âÅÙÀìÌç¿¦¡Ö¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶ー¡×¤ò¸øÊç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¡¢¤½¤·¤ÆÇ®°Õ¤ËËþ¤Á¤¿Í¥½¨¤Ê¿Íºà1Ì¾¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÅù¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±Ä¶È·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢ËÜ³Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤äÆÃÀß¥Úー¥¸¡¢Web¹¹ð¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æµá¿Í¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£¡Ø¥ß¥É¥ë¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¡ØAMBI¡Ù¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î°Û¤Ê¤ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ØÌÖÍåÅª¤Ëµá¿Í¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ùhttps://www.enjapan.com/
¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¿ÍºàºÎÍÑ¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºÎÍÑ¡×¤ò¡¢¥¨¥ó¤¬Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¾ÊÄ£¤Î´´Éô¸õÊä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÉû»ÔÄ¹¤äDXÃ´Åö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNGO¡¿NPO¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¡¦»Ö¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥ÐーÅù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊç½¸¤ò¡ÖÆþ¿¦¸å¤Î³èÌö¡×¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¡×¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤ÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ò·ë¤Ó¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
