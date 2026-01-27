AI統合型 デザイン監修プラットフォーム「AIPEX」をサービスリリース

株式会社AIPEX

株式会社AIPEX(本社:東京都港区、代表取締役社長:大城 敦司、以下AIPEX)は、AI統合型 デザイン監修プラットフォーム「AIPEX(TM)(アイペックス)」を2026年1月27日(火)に提供開始しました。

「AIPEX」は、IPやブランドのデザイン監修業務を効率化するプラットフォームです。ライセンシーから提出されたクリエイティブを開くと、AIによる指摘候補がすでに用意されており、担当者はチェック作業ではなく「判断」に集中できます。AIPEX上で受付から承認までのフローが完結し、進捗も履歴も可視化。監修品質を保ちながら、工数を削減します。

背景：監修現場が抱える三つの課題

デザイン監修はブランドやIP価値を守る重要な工程です。しかし多くの現場で、次の課題が積み重なっています。

- 属人化：指摘や判断の履歴が残らず、担当者ごとに基準がばらつく- タスク漏れ：情報が分散し、進捗が見えず、確認待ちの案件が埋もれる- 工数増：目視による確認と修正依頼文の作成に時間を取られ、本来優先したい業務に集中できない

これらが監修キャパシティの限界を生み、案件を受けきれない・リードタイムが伸びるといった機会損失につながっています。

「AIPEX」で何が変わるのか

「AIPEX」はAIが過去の事例から学び、誰が担当しても同じ基準でチェックできる。案件を管理し、進捗が常に見えるからタスクが漏れない。一次チェックが自動化され、担当者は判断業務に集中できる。三つの課題を、ひとつの基盤で解決します。

サービス紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3sjzRSd0k8o ]

主要機能

1. 違反箇所・根拠・修正案をAIが提示

AIがガイドラインと提出物を照合し、違反の可能性がある箇所を検出。単に「ここが違う」と示すだけでなく、なぜ違反なのか、どう直せばいいかまで提示します。担当者は指摘文を一から作成する必要がなく、確認と判断に集中できます。

「AIが監修を半自動化」─ AIがガイドライン違反と指摘事項・修正案を自動で提示２. 受付から承認まで、一つの画面で完結

依頼の受付から指摘、修正対応、承認までを案件単位で管理。担当・期限・ステータスが常に可視化され、「誰が何を待っているか」が一目でわかります。確認待ちの滞留やタスク漏れを防ぎ、やり取りの履歴もすべて案件に紐づいて残ります。

「監修フローを一元管理」─ 依頼受付から承認・履歴共有まで一貫して行える監修管理プラットフォーム３. 蓄積された事例が、人の判断とAIの精度を支える

監修事例をデータ化、担当者・AI両方の精度を継続向上。担当者は類似案件の判断をいつでも参照でき、迷いや手戻りを減らせます。同時に、AIもこの事例から学習し、チェック精度が継続的に向上。使うほど、組織の監修力が高まります。

今後の展望

現在AIPEXは、大手キャラクター会社や出版社、ゲーム会社など、クリエイティブ領域の最前線で事業を展開する企業と連携しながら、取り組みを進めています。現場から寄せられる声がプロダクトを磨き上げる原動力となっています。

今後は、AIエージェント自体のさらなる強化に加え、承認フローの拡充、海外向け翻訳対応、動画・3Dモデルなど新たな形式への対応を予定しています。現場での本格導入を通じて得られる知見をもとに、監修業務の効率化と品質向上の両立を追求していきます。

代表取締役 大城敦司 コメント

株式会社AIPEX 代表取締役 大城敦司

「AIPEXは当初、AIによるチェック支援を中心としたツールとして開発を進めていました。しかし、監修現場の方々と対話を重ねる中で、案件管理そのものにも根深い課題があること、そしてAIツールを単体で導入しても、チェック結果の転記や共有といった周辺作業が新たな負担になりうることがわかりました。

だからこそAIPEXは、AIチェックと案件管理を一体で提供する設計としました。今日やるべきことがすぐに分かり、そのうえAIによる指摘候補がすでに用意されている。確認して、判断して、承認する--その流れの中にAIが自然と組み込まれています。"AIを使う"のではなく、"仕事をしていたらAIが効いている"。そんな現場に寄り添ったプロダクトを提供してまいります。」

株式会社AIPEX 会社概要

