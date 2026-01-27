細川たかしの弟子、彩青が新曲「門前仲町の恋ざくら」発売イベント。歌の舞台、門前仲町のカラオケ店で新曲を披露

日本コロムビア株式会社

演歌歌手・細川たかしの弟子として2019年6月26日に16歳の若さでデビューして今年で7年目を迎える演歌歌手・彩青（りゅうせい、23）が、8枚目のニューシングル「門前仲町の恋ざくら」（詩・柚木由柚、曲・四方章人）を日本コロムビアから1月7日に発売したのを記念して26日、東京・江東区の「カラオケ昭ちゃん」で新曲イベントを行った。

今度の新曲は、いまも江戸情緒が残る深川・門前仲町を舞台に、春、夏、秋と季節が移りゆく中で、かつて彼女とともに見た桜並木に思いを馳せる姿をうたった作品で、23歳になった彩青の等身大の想いを優しいメロディーに乗せて歌い上げた初めての恋歌。





桜をデザインした着流し姿で、歌の舞台、門前仲町の辰巳新道＝昭和レトロなノスタルジックな雰囲気が漂う「辰巳新道」は、間口9尺（約2.7メートル）ほど、全長50メートルほどの細い路地に約30軒が立ち並ぶ飲み屋横丁＝に軒を連ねる同店で新曲を大勢の報道陣の前で披露した彩青は「初の恋歌ということで、最初、この詩をいただいたときは、いままでは三味線を弾きながらの歌だったり、旅の歌だったりが多かったので、恋の歌を果たして私が歌えるのかと思いました。でも、それはまたそれで経験云々ではなくて、歌っていくうちに自分の中に新たな彩青の世界観が広がっていくのではないかなと皆さんに言っていただいたので、今回、初めて挑戦させていただくことになりました。この歌を聴いて、『彩青、また大人っぽくなったね』と皆さんに言っていただけるように頑張っていきたい」と、ヒットに意欲満々だ。

門前仲町は「ずっと前から来たいな来たいなと思っていたのですが、なかなか来る機会がなく、今回、初めて来させていただいた」そうで、「いままでは北がテーマにした歌が多かったものですから、初めて東京は江戸情緒のある門前仲町、深川の歌を歌わせていただくことになり、これ以上にないうれしさです」。



初めて訪れた門前仲町は「私が大好きな下町の雰囲気がある町で、いっぺんに気に入りました」と目を輝かせながら「紅梅が満開の時期ですが、私は梅も桜も大好きで、一時、私も家で桜を育てていたときがありますので、新曲に桜がタイトルに入っていて、これまたうれしいことです」と二重の喜びを感じた。

師匠・細川たかしからは「いままではコブシの付け方や声の張り方などを教えていただきましたが、今回はコブシを入れないように、なるべく語りかけるような歌い方で歌ってごらん」とアドバイスをもらい、「最初は難しかったのですが、師匠に教えていただき、また四方（章人）先生にも教えていただき、このような歌い方になりました」。



恋愛については「好きな人ができたら、この歌のように桜並木を一緒に歩いてみたいですね。彼女ができたら？真っ先に師匠に報告します」と目を細め、「2026年の私は、午年生まれの年男で、運勢的に見れば大厄の年ですが、それを一つ文字を替えて、大きな役目の大役の年になるように今年1年を頑張っていきたい」と張り切っていた。

この日の夜には、辰巳新道の数店で流しキャンペーンを行い、来店客らを喜ばせた。



3月29日には、桜並木が有名な門前仲町の「大横川」でファン限定30人と一緒に桜を見る花見イベントを開催する予定。

【作品情報】

2026年１月7日（水）

『門前仲町の恋ざくら』

COCA-18315 \1,500 (税抜価格 \1,364)



【収録内容】

1.門前仲町の恋ざくら 作詩/柚木由柚 作曲/四方章人 編曲/西村真吾

2.いろは雨 作詩/柚木由柚 作曲/四方章人 編曲/西村真吾

3.ソーラン節《北海道民謡》 津軽三味線・尺八/彩青



他、各カラオケを収録



https://columbia.jp/artist-info/ryusei/