Similarweb、2026年版『Digital 100 アワード』を発表

SimilarWeb Japan株式会社

※本リリースは、2026年1月20日に発表されたニュースリリースの抄訳版です。

https://ir.similarweb.com/news-events/press-releases/detail/141/similarwebs-digital-100-awards-celebrate-web-and-app-growth-in-the-us-uk-france-germany-japan-australia-india-brazil-and-south-korea

Similarweb（NYSE: SMWB）は、2026年版『Digital 100』ランキング(https://www.similarweb.com/corp/digital-100/)を発表し、米国、英国、フランス、ドイツ、日本、オーストラリア、インド、ブラジル、韓国において、最も顕著なデジタル成長を遂げたウェブサイト・アプリを選出しました。

Similarweb創業者兼CEOのOr Offerは次のように述べています。

「1年という期間を通じて、二桁以上の成長を継続できる企業は、それだけできわめて高く評価されるべき存在です。『Digital 100』は、そうした企業の成果をデータに基づいて明らかにし、その成長を社会に示すための取り組みです。ウェブサイトやモバイルアプリを共通の指標で測定することで、企業の卓越した成果を客観的に捉えることができると同時に、多くの企業にとっての指針やインスピレーションを提供できると考えています。」

ChatGPTは複数国でトップ受賞

ChatGPTは、米国、英国、ドイツ、オーストラリア、日本において、大規模サイト・アプリ部門で第1位を獲得しました。（※ブラジルではTemuがウェブ・アプリともに第1位）

特にモバイルアプリの成長が顕著で、以下の成長率を記録しています。

- 米国：+127.9%- 英国：+142.6%- ドイツ：+125.2%- オーストラリア：+131.7%- 日本：+131.1%- ブラジル：+124.3%- フランス：+135.4%

Similarweb マーケットインサイト部門ディレクター、Laurie Naspeは、この結果について、

「生成AIの利用拡大は、ChatGPTに限らず、CanvaのようにAIを活用して生産性向上をプロダクトに組み込んでいるアプリにとっても、継続的な成長を支える原動力となっています。実際に大きな成長を遂げているデジタルビジネスの多くは、技術そのものではなく、“どのように実用的に活用するか”にフォーカスしています。『Digital 100』の上位企業に共通して見られたのは、時間を消費させる娯楽的な価値ではなく、ユーザーの生産性や経済的な価値を高める点にこそ、プロダクトの本質的な価値があるという点です。」と述べています。

日本版 Digital 100 ハイライト

日本版ランキングで1位に輝いたのは、以下の各ウェブサイトとアプリです。

大規模サイト総合（Big Winners）

ChatGPT

ウェブ +91.7% / アプリ +131.1%

金融サービス

ウェブ mexc.com（暗号資産）：+316.7%

アプリ 三井住友信託スマートライフデザイナー：+236.1%

旅行・観光

ウェブ Good Luck Trip（gltjp.com）：+180.5%

アプリ Citymapper：91.6%

メディア & エンターテインメント

ウェブ mamahiroba.com：+154.7%

アプリ Tumblr（アプリ）：+75.8%

フード & ホスピタリティ

ウェブ butayama.com（ラーメン）：+114.3%

アプリ 7NOW(by セブン-イレブン)：デリバリー/宅配/宅配：+118.0%

Digital 100について

本ランキングは、企業による申請や推薦、個別の働きかけによって決定されるものではありません。

Similarwebが保有する数十億件のデジタルデータに基づく客観的な分析により選出されています。

- ウェブサイト：デスクトップおよびモバイルの推定ユニーク訪問者数の成長率- アプリ：iOS／Androidの推定月間アクティブユーザー数の成長率を基準に、過去12か月とその前の12か月を比較して評価しています。

ランキングの詳細は、D100公式サイト(https://www.similarweb.com/corp/digital-100/)にてご確認ください。

SimilarWeb Japan（www.similarwebcom/ja）について

Similarwebは、最高品質のデジタルデータで企業が市場を勝ち抜くことを支援します。オンラインで何が起きているかを明らかにし、戦略構築、顧客獲得の最適化、収益化の向上に必要不可欠なデジタルデータと分析を企業に提供します。またSimilarwebは、企業が最良のビジネスチャンスをいち早く発見・獲得し、ビジネスに対する新たな脅威に即座に対応できるよう、常にアンテナを張っていられるようサポートします。Similarwebが提供するサービスは、デジタル・エコシステムの中で起きる変化を理解する手段として、業種業態を問わず、よりスマートなビジネス判断をするために日常的に使われています。詳しくは www.similarweb.com/ja をご覧ください。

★Similarwebについての詳しい紹介はこちら：

Similarweb 公式サイト(https://account.similarweb.com/journey/registration?) | お問い合わせ(https://www.similarweb.com/corp/ja/research/contact-us/) | 無料トライアル(https://account.similarweb.com/journey/registration?)

★フォローはこちら:

ブログ(https://www.similarweb.com/blog/ja/) | LinkedIn(https://jp.linkedin.com/company/similarweb-japan) | YouTube(https://www.youtube.com/user/similarweb) | Facebook(https://www.facebook.com/Similarweb/)

-----------------------------------------------

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条で定義される特定の「将来予想に関する記述」が含まれる場合があります。これらの将来予想に関する記述は、当社の意図、製品、サービス、計画、期待、戦略および見通しに関する当社の現在の見解を示すものであり、これらは当社が現在入手している情報および当社が行った仮定の下に作成されています。実際の結果は、かかる将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があり、2021年5月11日に米国証券取引委員会に提出された当社の新規株式公開に関する最終目論見書を含む当社の証券取引委員会への提出書類および報告書、ならびに当社による将来の提出書類および報告書に記載されているものを含め、当社が制御できない様々な仮定、不確実性、リスク、要因に左右される可能性があります。 法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、予想の変化、その他により、本リリースに含まれる将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。