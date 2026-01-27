不動産投資支援事業を展開するフェイスネットワーク 当社が開発した「GranDuo千歳烏山」をJR四国が収益用不動産として取得 ～デザインと居住性の両立がなされ独自性が確立された賃貸レジデンス～

株式会社FAITHNETWORK

東京の城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心に、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開する株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎、以下 「当社」という。）は、四国旅客鉄道株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役：四之宮 和幸、以下「JR四国」という。）が収益用不動産として当社開発物件「GranDuo（グランデュオ）千歳烏山」を取得し、「J.リヴェール千歳烏山」（以下、「本物件」という。）として運用を開始したことをお知らせいたします。

【J.リヴェール千歳烏山（GranDuo千歳烏山）】

◆取得の経緯

当社は、デザインと居住性を両立し、耐久性・耐震性に優れた新築一棟RCマンションを、東京23区の中でも人気のエリアである城南３区（世田谷区、目黒区、渋谷区）にワンストップサービスで開発・提供するというビジネスモデルを展開しております。

当社の物件開発実績は300棟を超え、販売後に当社が不動産管理を行っている物件の入居率は98.7％（2025年９月末時点）、過去５年間においても98％以上となっており、投資用不動産として重要な安定した収益の確保に繋がる入居率を維持するなど、オーナー様・入居者様にご満足いただける物件の開発に取り組んでおり、近年は不動産投資による収益拡大を進めている事業会社様の取得も増加しております。

一方、JR四国は、「長期経営ビジョン2030」において、経営基盤強化のため非鉄道事業における最大限の収益拡大を掲げており、収益用不動産の取得、開発による賃貸レジデンスブランド「J.リヴェール」の展開に取り組んでおられます。

その取り組みを推進する中で、当社「GranDuo」シリーズがJR四国の展開する賃貸レジデンスブランド「J.リヴェール」シリーズのコンセプト「ご入居者様の夢を叶える一助になる住まい」（リヴェールはフランス語（Reveur）で「夢見る人」という意味。）に合致しており、デザインと居住性の両立がなされ独自性が確立された価値ある賃貸レジデンスとして評価し取得されるに至っております。

◆本物件の特徴

本物件は、生活利便性の高い周辺環境と豊かな自然に囲まれた東京都世田谷区の閑静な住宅街に位置する物件です。外構と建物に植栽を配置するとともに、敷地の中央に公園のような空間を配することで、緑と共に豊かな暮らしを実現できる建物となっています。

引き続き、当社はオーナー様にとって長期に亘り安定した収益が見込める物件の開発を推進してまいります。

◆四国旅客鉄道株式会社（JR四国）について https://www.jr-shikoku.co.jp/

四国における基幹的公共輸送機関として、旅客鉄道事業を中心とした事業を展開。経営基盤強化に向けて不動産事業・ホテル事業・分譲マンション事業・飲食物販事業等の非鉄道事業にも注力。2022年より賃貸レジデンスブランド「J.リヴェール」を展開し、首都圏では2024年に１号物件を取得、2025年には３棟取得し、計４棟を保有している。（本物件を除く。）

住所 ：香川県高松市浜ノ町８番33号

代表者：代表取締役社長 四之宮 和幸

◆株式会社フェイスネットワークについて https://faithnetwork.co.jp/

住みたい街として人気の東京 城南３区エリア（世田谷区、目黒区、渋谷区）を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」を展開している。現在までに合計300棟以上の新築一棟マンションをプロデュースし、城南３区エリアでの新築一棟RCマンション竣工棟数は No.１。((株)建設データバンクのデータを基に自社調べ (2025年９月末時点))

投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南３区エリアでの入居者様の理想のライフスタイルを叶え続けている。

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目２３番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷 二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

証券コード：東証スタンダード市場3489