オフィスで古紙再生 小型製紙機「RECOTiO」新モデルEV-i300発売

デュプロ精工株式会社小型製紙機 RECOTiO「EV-i300」

デュプロ精工株式会社（本社：和歌山県紀の川市、代表取締役社長 橋口英樹）は、小型製紙機RECOTiO（レコティオ）の新モデル「 EV-i300」 を2026年1月より販売を開始いたしました。

使用済みコピー紙を原料に、オフィス内で再生紙を製造できる独自システムとしてご好評をいただいているレコティオ。EV-i300では、環境保全、機密保持、雇用創出、啓発推進という社会的価値をさらに拡大しつつ、生産性とデザイン性を大幅に向上させました。

当社は「より安全に、より簡単に、より環境負荷の小さいオンサイト製紙」の実現を目指し、EV-i300を開発いたしました。

EV-i300の主な特長

紙は、捨てる時代から「生み出す」時代へ。オフィスで完結する、古紙再生という選択。再生紙ができるまで古紙リサイクル工程がオフィス内で完結- 時間当たりの生産能力は前モデル比約20%アップ- 生産量はA4普通紙で最大約1,250枚/1サイクル※- トナー除去機能を搭載- 簡易異物除去機能で万一の異物混入トラブルを防止- お知らせライトと遠隔通知システムで離れた場所からでも機械の状態を把握可能

※1サイクル（約7.2時間）で生産できる枚数

特長詳細

1. 環境保全へのさらなる貢献

使用済み古紙をその場で再生し、ゴミを減らし再資源化を社内で完結させます。

製紙工程や紙の調達・輸送で発生するCO2を削減し、環境負荷低減に大きく寄与します。

再生紙自体も繰り返し再生が可能で、循環型オフィスの実現を後押しします。

また、SDGsの目標達成に向けた取り組みを支援します。

2. シュレッダー以上の機密保持性能

古紙を水に溶かし、繊維レベルまで完全に離解するため、復元は不可能です。

外部委託していた機密文書処理を社内で安全に完結でき、情報漏えいリスクを大幅に低減します。

3. 多様な人財の雇用創出に寄与

古紙回収、再生紙作成、加工工程など、新しい業務機会を創出します。

操作性や安全性が向上し、障がい者雇用の場としても活用が可能です。

これにより、企業のサステナブルな雇用戦略に貢献します。

4. 啓発推進（環境意識の向上）

企業内で古紙再生を行うことで、社員一人ひとりの環境意識を高めるきっかけ”を生み出します。

紙が再生される工程を“見える化”することで、資源循環への理解促進し、SDGsへの取り組みを自然に促進します。

価格

オープン価格

【本件に関するお問い合わせ】

レコティオ特設サイト :https://www.duplo-seiko.co.jp/recotio/レコティオに関する詳細はこちらからご確認いただけます。

開発部 マーケティンググループ

担当：山口

TEL：0736-73-6233

お問い合わせ :https://www.duplo-seiko.co.jp/recotio/contact/ウェブからのお問い合わせはこちらから

【会社概要】

会社名：デュプロ精工株式会社

所在地：〒649-6551 和歌山県紀の川市上田井353

代表者：代表取締役社長 橋口 英樹

事業内容：事務機器・検査装置の開発・製造・販売

URL：www.duplo-seiko.co.jp